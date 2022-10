In cammino sulle ‘Vette di Puglia’

A partire da domenica 9 ottobre, prenderà il via il programma “Vette di Puglia”, promosso dall’Associazione “Gli Amici del Cammino Barletta”, con la collaborazione del Gruppo Escursioni delle Guardie Ambientali Volontarie Italiane di Lucera e dell’associazione “Senza Cemento” di San Marco in Lamis che metteranno a disposizione conoscenze e competenze.

La prima tappa è quella di Monte Crispignano e poi ci sono pure Monte Cornacchia e Monte Sambuco; sul Gargano sono previste quelle di Monte Calvo, Monte Spigno e Monte Sacro; infine, sulla Murgia Torre Disperata, Castel del Monte e il Cavone, con il bosco circostante.

La partecipazione è riservata ai tesserati dei sodalizi, le cui iscrizioni sono sempre aperte, ma è stato già considerato il coinvolgimento delle associazioni locali per creare nuove sinergie di valorizzazione dei luoghi.

“Le nostre iniziative sono dedicate allo sport – hanno fatto sapere i promotori – e sono finalizzate prevalentemente al benessere fisico ed alla valorizzazione e salvaguardia del nostro territorio, anche dal punto di vista storico-culturale. Gli appuntamenti permetteranno a tutti di osservare il panorama pugliese dalle più alte cime con delle visuali mozzafiato. In molte escursioni ci sarà la fortuna di percorrere strade e sentieri importanti come la Via Francigena del Sud, la Via Micaelica e il sentiero Frassati. Tutto questo metterà in evidenza la scoperta e l’importanza delle Vie antiche tracciate dai pellegrini che raggiungevano i luoghi sacri. L’auspicio è quello di poter avvicinare sempre più gente al cammino, facendo scoprire la bellezza delle comunità anche attraverso la riscoperta di tradizioni e tipicità locali”.

Il meccanismo si propone di stimolare la partecipazione di tutti in modo semplice e completo, creando una credenziale da timbrare ogni qualvolta si raggiungerà una meta. A fine programma, chi avrà completato la scheda riceverà un attestato ricordo che premierà il camminatore, la sua forza di volontà e la costanza nel portare a termine questa bellissima avventura.

r.z.