Caos e proteste per il trasporto scolastico

Si alza il livello della protesta delle famiglie e degli stessi studenti dei comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro che dall’inizio dell’anno scolastico stanno registrando nuovamente grandi difficoltà nei trasporti verso San Severo e Torremaggiore dove frequentano gli istituti cittadini.

Sotto accusa sono finite le Ferrovie del Gargano che detengono il servizio sulle tratte, caratterizzate dall’assenza di una linea integrativa e dalla carenza di bus a disposizione dei ragazzi che spesso affollano i mezzi senza trovare posto, tanto che alcuni genitori hanno dovuto provvedere con mezzi privati.

Secondo quanto riferito da alcuni di essi, la situazione sarebbe insostenibile anche per gli autisti.

“Siamo stufi di ciò che si ripete ogni anno – hanno fatto sapere – e tutti i giorni non sappiamo se i nostri figli riescono a prendere sia il bus di andata che quello di ritorno. Al mattino ci sono solo due pullman a disposizione, tra cui uno che non passa per Castelnuovo e un altro che arriva a Castelnuovo già pienissimo di ragazzi di Casalvecchio e Casalnuovo. Al ritorno c’è solo un pullman scolastico che spesso non riesce a partire perché si crea una situazione altamente caotica e deve intervenire la forza pubblica.