La fabbrica di pellet a Lucera, l’unica in provincia

Ad attaccare i bilanci delle imprese e i portafogli delle famiglie, non ci sono solo i rincari delle bollette, ma anche l’esplosione dei prezzi dei combustibili, circostanza quanto mai premente con l’approssimarsi dell’inverno.

Tra quelli solidi, la legna da ardere e il pellet sono sicuramente i maggiormente diffusi, con caratteristiche non perfettamente simili.

“In questo momento siamo a 17 euro a quintale, ma ad agosto eravamo a 15 – ha confermato Giulio De Troia per conto della storica azienda Carnevale di Lucera – e l’anno scorso eravamo fermi a 13,50, valore mantenuto pressoché costante per circa una decina di anni, per cui si tratta di un aumento ancora fisiologico. A ogni modo, prevediamo ancora rincari, perché c’è sempre meno gente che va nei boschi a tagliare, anche perché trasporti e carburanti incidono parecchio sul costo totale di vendita”.

Sul pellet le cose vanno peggio, e lo conferma Antonio Baselice, l’ideatore e fondatore dell’unica azienda di produzione in Capitanata, la Agritoppi che dispone anche di coltivazioni proprie e una masseria didattica con ristorante a pochi chilometri dal centro abitato sulla strada per Biccari.

“L’anno scorso abbiamo venduto a 4 euro al sacco, quest’anno sia già arrivati a 8, anche se a luglio eravamo ancora a 6,50 e infatti molti hanno fatto bene a chiudere all’epoca – ha spiegato – e per quanto ci riguarda, pesano i costi dei carburanti e soprattutto dell’energia elettrica da utilizzare per i macchinari, l’ultima bolletta è arrivata a 4.000 mentre l’anno scorso non arrivava a 1.000. a questo si aggiunge il rincaro dei pezzi di ricambio, dei lubrificanti e perfino del packaging, da solo raddoppiato. Pur non ricorrendo a intermediari, siamo consapevoli che i prezzi sono altissimi e lo sono ancora di più al dettaglio, con un costo al pubblico arrivato a 12-13 euro a sacco”.

Non sono pochi, specie negli ultimi tempi, gli impianti alimentati a pellet che gestiscono tutto il calore di un’abitazione, quindi per riscaldamento e acqua calda, con una “voracità” di circa 3 sacchi al giorno. E’ evidente, quindi, che la scelta di ricorrere a questo tipo di combustibile non si sta rivelando economicamente vantaggiosa, sebbene lo sia stato praticamente fino a pochi mesi fa. Ma c’è chi, per esempio, per risparmiare un paio di euro a confezione, sta rinunciando al prodotto tracciato e certificato che arriva anche a 15 euro, anche se ci sono maggiori rischi per l’intero sistema a causa di una mancata garanzia di pulizia del prodotto e quindi con potenziali risvolti sulla manutenzione dell’impianto che forse offre maggiori opportunità solo se è stato concepito come “poli combustibile”, anche se non va meglio con sansa e nocciolino che sono ancora più difficili da gestire, perché più “sporchi” e certamente più oleosi”.

L’impresa è partita cinque anni fa dalla sua tesi di laurea in Agronomia, con l’intento di avviare un’attività basata sull’economia circolare.

“La nostra materia prima è semplicemente lo scarto della potatura di ulivi, mandorli e vigne – ha spiegato l’imprenditore che opera anche nell’ufficio tecnico di Coldiretti regionale – a cui abbiamo recentemente aggiunti semi di spinaci con commerciabili, stocchi di masi o gusci di mandorle. Il ciclo che stiamo completando proprio in questi giorni riguarda invece una pineta che è stata attaccata da un incendio. Il nostro obiettivo era proprio recuperare i sotto prodotti dell’industria agricola e alimentare. Li ritiriamo direttamente dalle aziende che avrebbero dovuto smaltire soprattutto le cosiddette frasche, e invece noi recuperiamo tutto e diamo nuova vita ed energia a ciò che sarebbe andato distrutto o bruciato nell’ambiente”.

Il progetto ha ricevuto nel 2019 anche un riconoscimento formale da parte della Regione Puglia proprio per la sua caratteristica di ”Green Economy”.

Questi sono già gli ultimi giorni di produzione della stagione. “Siamo una piccola realtà – ha aggiunto Baselice – perché siamo interessati solo a questo tipo di materiali, e non ci siamo ovviamente allargati alla triturazione del legno classico. Attualmente a regime arriviamo a produrre intorno alle 200 tonnellate che abbiamo già tutte vendute praticamente fin dall’estate scorsa quando è iniziato il lavoro e sono stati firmati i contratti. Il nostro è un mercato prettamente locale, perché ci sono clienti che fanno scorta per tutto l’interno in gran quantità, oppure ci sono famiglie che si organizzano in gruppi di acquisto e vengono direttamente sul posto a ritirare i sacchi da 15 chili ciascuno. In periodi di grandi stress economici, in effetti, anche il costo del trasporto incide sulla spesa totale, considerando che per un cassone da vento pedane vengono chiesti anche 150 euro”.

Riccardo Zingaro

