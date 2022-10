I dialetti dei Monti dauni, lingue da preservare

E’ arrivata alla conclusione anche la sesta edizione del Festival della poesia dialettale e delle lingue minoritarie dei Monti Dauni. Era partito nel 2017 su impulso dell’Associazione di Promozione Sociale “Daunia&Sannio” che ha istituito anche il claim “La lingua che unisce”.

L’intento iniziale era quello di celebrare la minoranza linguistica arbereshe, ma ora ha assunto ben altra dimensione, con l’allestimento di addirittura tre tappe. Le prime due si sono tenute a Casalvecchio (il 18 settembre) e a Faeto (il 24 settembre), nell’ambito di un progetto realizzato assieme all’Associazione Skander di Casalvecchio, soggetto attuatore materiale dell’intervento finanziato dalla Regione Puglia con i fondi della legge 5 del 2012 che tutela proprio le minoranze linguistiche.

Non a caso, nel corso degli anni ha abbracciato anche le realtà franco-provenzali di Faeto e Celle San Vito, e nell’appuntamento finale di sabato scorso al Circolo Unione di Lucera è stato arricchito da momenti musicali legati alla tradizione locale, tutti rigorosamente aderenti alla rappresentazione fonetica e culturale delle singole identità territoriali.

“Inizialmente le attività si qualificavano nella lettura itinerante delle odi di ciascuna località appartenente ai Monti Dauni - ha spiegato Pasquale Frisi che guida il sodalizio organizzatore – ma successivamente si sono allargate alla partecipazione pure di poeti lucerini e foggiani, attestando sempre più il ruolo unitario del concetto di lingua”.

Sabato scorso si sono esibiti i gruppi musicali dei Zurlia dell’Associazione Melagranata di Troia, i Tallandishat gruppo arbereshe di Casalvecchio e gli Argivi di Foggia. Ai canti dei gruppi musicali si sono inframmezzati poeti e declamatori di Alberona, Castelluccio Valmaggiore e la stessa Casalvecchio per la lingua arberesh, Celle San Vito e Faeto per quella francoprovenzale e anche esponenti di Volturino, Troia, Roseto Valfortore, Foggia e Lucera, mentre per il territorio garganico è intervenuta l’artista e poetessa Maria Rosaria Vera.

Il Festival quest’anno ha inserito il valore aggiunto della istituzione di un premio di poesia dialettale, inserito all’interno del Premio Letterario Daunia&Sannio 2022.

A vincere il concorso, a pari merito, sono stati il foggiano Giorgio Pellicano e il lucerino Gabriele Patruno, mentre il terzo posto è stato assegnato ad Anna Delle Noci di Foggia.

“L’intento del progetto è sempre quello di salvaguardare, per quanto possibile, la fonetica locale delle singole identità, condividendo le stesse con altre realtà – ha aggiunto Frisi – e quindi da qui parte il concetto della lingua che ‘unisce’”.

