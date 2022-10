Dieci anni del centro diurno ‘L’Approdo’

Sabato 22 ottobre è una data speciale per il centro diurno “L’approdo” di Lucera che in quella data festeggia dieci anni di esistenza, sempre al servizio di pazienti psichiatrici. Si tratta di una struttura semiresidenziale, aperta per 8 ore dal lunedì al sabato, in grado di accogliere fino a venti utenti all’interno dei locali di Piazza Giuseppe Maria Secondo 1-10.

E’ attrezzata per svolgere specifici programmi per la formazione e lo sviluppo di capacità espressive, per apprendere e sperimentare relazioni interpersonali e di gruppo, finalizzate a prevenire e a contenere il ricovero, ricorrendo a una equipe multidisciplinare (direttore sanitario, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, coordinatori, tecnici della riabilitazione, infermieri, assistenti sociali, educatori, operatori socio-sanitari, cuochi e autisti) integrata dalla presenza di animatori, di maestri d’arte, artigiani e volontari per la conduzione di attività specifiche.

L’accesso è possibile solo a seguito della richiesta del responsabile del Centro di Salute Mentale di Lucera, corredata da note anamnestiche e da un piano di trattamento individuale. In effetti il Centro è dedicato a persone affette da disagio mentale di varia natura, con funzioni terapeutiche e riabilitative, mediante programmi finalizzati alla risocializzazione ed alla riappropriazione dell’autonomia, oltre ad un eventuale reinserimento lavorativo, favorendo realmente una risposta alternativa all’esperienza di isolamento ed emarginazione legata allo stigma della malattia mentale.

“Concretamente si apprendono e si riprendono le abilità della cura del sé – hanno spiegato gli operatori – e le abilità della vita quotidiana, si usano mezzi espressivi come l’arte, la musica ed il teatro attraverso laboratori, viene proposto un corretto contatto con il corpo anche attraverso attività in palestra o ricreative come cinema, teatro, ristoranti, cucina, mostre e gite. L’obiettivo è quello di promuovere una graduale acquisizione o il recupero di abilità e risorse nuove o residue che consentano agli ospiti di raggiungere più elevati e congrui livelli di autonomia personale e sociale, sempre in collaborazione con il Centro di Salute Mentale”.