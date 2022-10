Bonus economici dal Comune di Orsara

Il Comune di Orsara di Puglia è pronto ad assegnare un contributo a fondo perduto, di un importo fino a 5 mila euro, a chi deciderà di trasferire nel borgo la propria residenza e la sua dimora abituale. L’Amministrazione di Mario Simonelli rilancia anche sul fronte imprenditoriale, promettendo un bonus economico anche a quanti decideranno di avviare un’attività economica (commerciale, artigianale e agricola) attraverso un’unità produttiva ubicata nel territorio cittadino. Quest’ultima misura attinge dai fondi statali destinati allo sviluppo delle aree marginali, ed entrambe saranno erogate attraverso un avviso pubblico.

Nel primo caso, i beneficiari possono essere nuclei familiari che, entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza nel Comune e poi devono mantenerla per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. I componenti devono già possedere la cittadinanza italiana e la residenza in Italia da almeno 5 anni.

Il bando per le imprese è invece rivolto a nuove attività economiche del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, cioè costituite dopo la pubblicazione dell’avviso oppure già regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e che intraprendono una nuova iniziativa dopo la pubblicazione dell’avviso. Per “nuova attività”, inoltre, s’intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici Ateco. Possono beneficiare delle risorse quelle già esistenti che avviino nel territorio comunale una nuova e apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere invece erogati in caso di semplice trasferimento di sede. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell’investimento da realizzare.

Tutte le informazioni tecniche sono reperibili e scaricabili dal sito internet istituzionale dell’ente.

Red.