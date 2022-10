Le grandi colonne sonore con l'Orchestra Soundiff

L’Orchestra giovanile Soundiff sarà la protagonista del sesto appuntamento della Prima stagione concertistica dell’Ico Suoni del Sud in programma al Teatro Giordano di Foggia il prossimo 21 ottobre alle 20.30.

Prima esperienza di Orchestra giovanile pugliese, la Soundiff è una riconosciuta realtà emergente di successo che nasce a Barletta e la cui direzione artistica è affidata al maestro Domenico Masiello.

La proposta musicale di venerdì sera si annuncia ricca di emozioni grazie all’esecuzione di alcune delle più belle colonne sonore di celebri film, anche di animazione.

Il programma spazierà dal tema di Star Wars a quello di “Alice nel paese delle meraviglie”, da “Pirata dei Caraibi” a “Nuovo cinema Paradiso”, passando per “C’era una volta il West”, “The Incredibles”, “Romeo e Giulietta” e tante altre musiche indimenticabili che affascinano intere generazioni. A dirigere l'orchestra sarà Grazia Bonasia.



“Siamo felici di ospitare l’Orchestra giovanile Soundiff nella nostra stagione – dichiara Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud – che, siamo certi, coinvolgerà il pubblico nelle magiche atmosfere delle musiche da film firmate da grandi compositori, tra cui Ennio Morricone, John Williams e Nino Rota”.



La Prima stagione concertistica è organizzata dalla Ico Suoni del Sud in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

L’ingresso è alle ore 20 e si accede con abbonamento o biglietto, acquistabile al botteghino del Teatro Giordano a partire da un’ora prima del concerto oppure su www.vivaticket.com.

Per informazioni, si può telefonare al numero 324.5912249 oppure scrivere all’indirizzo email orchestrasuonidelsud@gmail.com.

