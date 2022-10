Attore foggiano al Festival del cinema di Roma

C’è anche un pezzo di Puglia al Festival del cinema di Roma. Ha ricevuto numerosi apprezzamenti “Il Maledetto”, film scritto e diretto dal regista Giulio Base, interamente girato in Puglia, dal Gargano al Salento, in cui numerosi attori e maestranze pugliesi si sono fatti apprezzare per la grande professionalità al pubblico presente all’evento in corso di svolgimento nella Capitale.

L’anteprima cinematografica è stata proiettata a Roma all’interno del museo MAXXI, ente di riferimento della kermesse. Si tratta di una produzione RAI Cinema la OneMore Pictures con la collaborazione della Apulia Film Commission. Tra i protagonisti ci sono; Ileana D’ambra, l’attore barese Nicola Nocella, vincitore di un Nastro d’Argento per “Il figlio più piccolo” di Pupi Avati, e il foggiano Emanuele Pacca.

“È stato per me un onore lavorare con un regista preparato come Giulio Base e con colleghi bravissimi, con cui abbiamo fatto conoscere le bellezze della Puglia – dichiara Emanuele Pacca – anche se il film descrive un contesto degradato che fa da sfondo alla lotta per il potere, rileggendo in chiave moderna il Macbeth di Shakespeare”.

“Il Maledetto” è un gangster movie che racconta l’ascesa e la caduta di un piccolo criminale della mafia pugliese, un picciotto che vorrebbe diventare padrino e il cui unico figlio viene assassinato,scatenando in questo modo una vendetta contro il clan rivale. La pellicola arriverà presto nei cinema di tutto il Paese.

