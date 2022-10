Padre Giulio Albanese non fa sconti a nessuno

“Mai come oggi siamo tutti chiamati a una decisa assunzione di responsabilità; ci viene chiesto di interpretare i segni dei tempi”.

Padre Giulio Albanese è tornato per la quarta volta a Lucera e continua a non far sconti a nessuno, Chiesa compresa, denunciando col suo eloquio privo di retorica gli effetti concreti di quella che definisce da sempre “la globalizzazione dell’indifferenza”.

Il suo ultimo intervento in città risaliva al 2016. All’epoca l’argomento dominante era l’Isis e dalle guerre mascherate da ideali religiosi partivano i suoi ragionamenti che puntavano al cuore del problema: gli interessi economici.

Tra giugno e settembre di quell’anno padre Albanese, missionario comboniano, scrittore e giornalista (attualmente è editorialista dell’Osservatore Romano), aveva discusso dei medesimi temi in due incontri pubblici: alla Cremeria Letteraria, ospite di Giuseppe Grasso e in dialogo con il giornalista Silvio Di Pasqua, e poi al seminario diocesano.

Mercoledì scorso lo ha potuto ascoltare il folto pubblico accorso al Circolo Unione, dove ad introdurlo sono stati Di Pasqua, in veste di presente del sodalizio di Piazza Duomo, e Lella Mastrolilli, del Laboratorio politico “Sale della terra”, organizzatore dell’evento.

Il titolo dato all’incontro era “Una pace, tante guerre”, il che ha fornito a padre Albanese di sviscerare, senza troppi tecnicismi, i meccanismi “diabolici” che dominano l’economia finanziaria, divisa da quella reale, il commercio, le guerre e più in generale gli equilibri mondiali, dove pochi ricchi, l’1% della popolazione, detengono più ricchezza del resto del pianeta.

Albanese ha messo in luce l’evidente sbilanciamento tra conflitti molto presenti sui media, e quelli completamente sconosciuti e dimenticati. Ne sarebbero una sessantina in tutto il mondo, ma in questo momento pare sia noto solo quello in Ucraina.

Nel corso degli ultimi anni, anche prima dell’iniziativa russa che sta monopolizzando le cronache internazionali, la sua opera di denuncia si è concentrata soprattutto su quanto sta accadendo realmente nelle Afriche, come preferisce chiamare un continente che è tre volte l’Europa per estensione, e ciò che invece dovrebbe preoccupare gli occidentali.

“Credo che mai come oggi chi fa giornalismo abbia la responsabilità di dare voce a chi non ce l’ha – ha detto a Luceraweb - di raccontare fatti e accadimenti che avvengono (per usare il gergo di Papa Francesco) nelle periferie geografiche ed esistenziali del mondo. In questo momento c’è grande preoccupazione per la guerra in Europa orientale, il conflitto russo-ucraino, anche perché sta avvenendo nel Vecchio Continente, quasi a casa nostra. Ciò non toglie che ci sono altre ingiustizie e sopraffazioni che avvengono più a meridione, nei ‘bassifondi’ della storia; penso alle tante guerre dimenticate che non fanno notizia come, per esempio, la guerra nel nord dell’Etiopia, nel Tigrai, di cui non si parla affatto, ma va avanti da due anni ed è già costata la vita a mezzo milione di persone. Ci sono milioni di uomini e donne che si trovano sotto il fuoco incrociato di diversi schieramenti. Dobbiamo capire che l’informazione è la prima forma di solidarietà”.

Ma se la guerra in Ucraina impressiona il resto dell’Occidente per le ripercussioni sul resto dei Paesi europei, anche i conflitti dimenticati ne hanno. “E’ inutile nasconderselo, questi fenomeni hanno a che fare comunque, nel perimetro della globalizzazione, anche con l’Italia, dove ci si sofferma sulla cronaca degli sbarchi sulle nostre coste, ma raramente i nostri media pongono il focus sui problemi nei paesi di provenienza dei migranti”.

E qui c’è la grande responsabilità da parte di chi fa informazione, perché affrontando i problemi come se fossero complicati, mancando invece la cornice della complessità, si tende a semplificare. E si è portati a dividere il contesto secondo logiche manichee, tra buoni e cattivi”.

Queste semplificazioni, effetto di ignoranza o di omissioni volute, non consentirebbero di far luce sui veri interessi in ballo come, per esempio, giacimenti di petrolio, di uranio e di tantalio, il traffico di armi, i finanziamenti occulti ed altro.

“Quando parliamo di vittime e carnefici – ha chiarito il missionario - non parliamo solamente di tanta umanità dolente che viene immolata sull’altare dell’egoismo umano per questioni strettamente religiose, ma anche per ragioni di tipo economico. È qualcosa di aberrante che spesso viene ignorato dalla cosiddetta informazione mainstream”.

La maggior parte dei media secondo lui sarebbe incapace di raccontare la realtà nella sua interezza.

“Il nostro è un giornalismo molto italiota, che tende ad enfatizzare i fatti di casa nostra dimenticando quello che succede fuori le mura e la riprova è che la pagina degli esteri è il fanalino di coda dei piani editoriali. Bisogna riferire quello che succede tutti i giorni, per esempio, in Somalia, nella Repubblica Centrafricana, in Nigeria o in Eritrea. Dobbiamo far capire alla gente che non ci troviamo semplicemente di fronte a un esodo che risponde allo sfizio di qualcuno che vuole lasciare la propria casa. Se non lo spieghiamo o lo facciamo male, inneschiamo sentimenti di paura che poi generano il rigurgito di nazionalismi e provincialismi, tutti atteggiamenti che nel mondo villaggio globale sono inaccettabili, perché dobbiamo metterci in testa che abbiamo un destino comune. I problemi delle periferie del mondo sono anche i nostri problemi”.

Secondo Albanese, non si parla della distanza tra economia reale e finanziaria, che “è diventata un cane sciolto”, si ignora lo Shadow banking, il sistema bancario ombra su cui circolano i derivati tossici che alimentano un sistema che ha definito “diabolico”.

Vanno cambiate le regole, anzi vanno fissate, tanto più che con la pandemia e la guerra in Ucraina gli Occidentali hanno capito che c’è un prima e un dopo che deve interrogarli su quali cose conservare del passato e quali altre cambiare e in che modo.