I Solisti Aquiliani e Giovanni Sollima in concerto

Il grande virtuoso del violoncello Giovanni Sollima e la prestigiosa Orchestra “I Solisti Aquilani” saranno i protagonisti del decimo appuntamento della Prima stagione concertistica dell’Ico Suoni del Sud.

Venerdì 18 novembre, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia la rinomata formazione, famosa in tutto il mondo e che vanta collaborazioni eccellenti, si esibirà con il violoncellista italiano più acclamato di questo secolo, nonché grande sperimentatore e compositore che fa della contaminazione la sua cifra stilistica.

I Solisti Aquilani e Sollima condurranno il pubblico in un vibrante percorso dal rock alla musica classica, da Vivaldi a David Bowie, dalle atmosfere dantesche musicate dallo stesso violoncellista a quelle dei Gentle Giant, passando per brani di Gioacchino Rossini e Gaetano Ciandelli.

Ribattezzato il “Jimi Hendrix del violoncello”, Sollima sarà direttore e solista in uno dei concerti di punta della stagione dell’orchestra stabile di Foggia.



“Siamo lieti e orgogliosi di ospitare a Foggia un appuntamento unico per originalità e al tempo stesso di eccezionale rilevanza artistica. Siamo certi che conquisterà il pubblico di Capitanata, che saprà apprezzare lo stile inconfondibile di Sollima, accompagnato per l’occasione da un’orchestra già di per sé di grande richiamo”, dichiarano Libera Granatiero, presidente dell’Associazione Suoni del Sud, e il referente Gianni Cuciniello.



La Prima stagione concertistica è organizzata dalla Ico Suoni del Sud in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

L’ingresso è alle ore 20 e si accede con abbonamento o biglietto, acquistabile al botteghino del Teatro Giordano a partire da un’ora prima del concerto oppure su www.vivaticket.com. Per informazioni, si può telefonare al numero 324.5912249 o scrivere all’indirizzo email orchestrasuonidelsud@gmail.com.

Red.