La politica locale sul progetto Maia

La politica locale come comincia a considerare la proposta di Maia Rigenera di realizzare il suo nuovo impianto di produzione di biometano? La domanda promette di animare parecchio e per diverso tempo il dibattito in città.

Sebbene il contesto amministrativo, normativo ed energetico sia decisamente cambiato rispetto a quattro anni fa, è necessario capire quali siano le differenze anche di posizione su una questione che nel 2018 provocò una bufera, poi terminata quando il Consiglio comunale oppose il diniego, riparandosi dalle polemiche e dalle proteste che avevano investito soprattutto il sindaco dell’epoca. Antonio Tutolo fu accusato di una sorta di “connivenza” con l’azienda che fino a quel momento era stata condotta dalla famiglia Montagano, fortemente avversata dall’attuale consigliere regionale in relazione al problema della puzza che si sprigionava da contrada Ripatetta.

Davanti all’amministratore Antonio Salandra, e al suo tecnico di fiducia, l’ingegnere chimico Luigi Rutigliano, quello attuale Giuseppe Pitta, già al termine della illustrazione dei caratteri generali dell’iniziativa, ha preannunciato la sottoposizione di elaborati e dati numerici a qualche specialista della materia.

“Non abbiamo le competenze per valutare da soli – ha detto a Palazzo Mozzagrugno – per cui ci faremo aiutare a capire la bontà della nuova infrastruttura che avrà certamente un impatto sul territorio e sulla popolazione. Per il momento abbiamo ritenuto farci spiegare dai diretti interessati cosa vogliono fare, mentre dal nostro punto di vista abbiamo messo come priorità la tutela ambientale e l’eliminazione dei miasmi. Non abbiamo preclusioni su tutto ciò che è positivo per la collettività”.

L’evidente apertura di credito di Pitta, che nella seduta di Consiglio del 12 novembre 2018 fu proprio il portavoce della maggioranza nell’affermare la contrarietà al progetto, dopo aver chiesto invano dei pareri all’Istituto Superiore di Sanità o all’Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale che non hanno mai risposto, sarebbe derivante anche da un tabulato fornito dall’azienda, in cui vengono riportati abbattimenti e azzeramenti di alcuni elementi caratteristici dell’impresa che sarebbe la seconda in Puglia e solo la 28esima in Italia, con la maggior parte di esse dislocate al nord.

A parità di quantitativi di Forsu trattata (117 mila tonnellate massime annue), figura una riduzione del 55% del materiale da smaltire in discarica (da 45 mila a 20 mila) e l’eliminazione totale del percolato che oggi è di 35 mila tonnellate, con una conseguente diminuzione dei viaggi giornalieri dei mezzi compattatori, da 43 a 32.

I risvolti industriali parlano di un sostanziale dimezzamento del compost prodotto (da 46 mila a 22 mila tonnellate), a fronte di una generazione di biometano che sfiora le 8 mila tonnellate all’anno, e di conseguenza si registrerebbe anche una perdita di peso dei rifiuti del 67%, evaporata durante il ciclo di compostaggio. Le emissioni in atmosfera si ridurrebbero del 41% (da 589 mila tonnellate a 345), e quelle odorometriche sarebbero meno della metà, da 49 mila a 21 mila unità.

I risvolti economici riferiscono, secondo l’azienda, di un potenziale e corposo risparmio dell’ecotassa a carico dei Comuni conferitori, passando da un milione e 174 mila euro a 531 mila, sulla base di un calcolo di 25 euro a tonnellata, e pure un preannunciato aumento delle assunzioni, soprattutto con profili specialistici nei campi della chimica, edilizia ed elettrotecnica.

“Per me è stato un incontro costruttivo, interessante e soprattutto sereno - ha detto il consigliere comunale Vincenzo Checchia – specie sulla disponibilità di eliminare completamente il problema della puzza, e su questo sono fiducioso. Dal punto di vista tecnico, sarà ovviamente necessario documentarsi meglio, ma è già incoraggiante che non saranno aumentati i quantitativi di materiale in entrata e che questo tipo di impianti non genera problemi dove già funzionanti. Molto bene il mantenimento dei livelli occupazionali, ma la guardia deve restare alta, fermo restando che, al momento, non sono contrario se risolverà i problemi degli ultimi anni”.

“La disponibilità di Maia Rigenera è un fatto molto positivo - ha aggiunto il collega Davide Colucci – perché tanti dubbi sono stati già chiariti e spero che si continui in questa direzione, specie sulle rassicurazioni in tema di puzza e attenzione alla salute. La diffusione di questi impianti in Europa è segno di progresso culturale che va contro la sindrome di Nimby invece molto presente nel sud Italia. Rappresentano delle grosse opportunità derivanti dei rifiuti, peraltro ritenuti sempre più sicuri, che vanno sfruttate per i vantaggi economici e lavorativi che comportano sulle comunità in cui operano e nel nostro caso è certamente un passo avanti rispetto alla situazione attuale. Naturalmente la sorveglianza sulla sicurezza deve essere massima”.

“Mi fa piacere che la lavorazione sarà praticamente quasi tutta in anaerobico - ha concluso un altro esponente della minoranza Francesco Di Battista – per un tipo di impianto che comunque deve esserci, perché consente la chiusura del ciclo dei rifiuti. Naturalmente bisogna vigilare con attenzione sulla realizzazione prima di tutto e poi sulla gestione dello stabilimento. Ho apprezzato molto l’invito dell’azienda a visitare i luoghi in cui operano, e mi piacerebbe che questa apertura arrivasse da tutti quelli che trattano i rifiuti sul territorio cittadino. Aumenterebbero chiarezza e trasparenza e diminuirebbero i pregiudizi su questo settore”.

Riccardo Zingaro