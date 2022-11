Ciccarelli acquista il Sant’Anna: ‘Sono pronto’

Il 20esimo anno di vita dello scempio edilizio, urbanistico ed estetico di Palazzo Sant’Anna a Lucera sta riservando molte più sorprese e novità di quanto non abbiano fatto i 19 precedenti.

Nel giro di pochi mesi, infatti, è cambiata ben due volte la proprietà di un immobile sul quale si è sempre storicamente concentrata una lunga e variegata serie di questioni di carattere politico (anche elettorale), amministrativo, tributario, economico e imprenditoriale, senza contare i recenti risvolti di cronaca che hanno evidenziato l’ulteriore pericolosità di un luogo in cui è risultato fin troppo facile l’accesso non autorizzato, mettendo a repentaglio soprattutto l’incolumità di ragazzini e giovani protagonisti di gesti spesso sconsiderati.

Da martedì scorso l’edificio è stato acquistato dalla ditta Gng, della quale risulta legale rappresentante e amministratore unico Pierluigi Ciccarelli. Si tratta della prima volta per un lucerino, visto che la prima titolarità privata è stata della Società Costruzioni Generali di San Severo, rappresentata fino a luglio scorso da Luciano Gallucci che poi ha ceduto alla EuTech di Pescara, impersonata dall’abruzzese Carmine Cappelletti. Secondo quanto risulta dal rogito notarile, quest’ultimo aveva acquistato pagando subito 800 mila euro, versando 16 assegni circolari da 50 mila euro ciascuno (emessi dalla sede pescarese della Banca Popolare di Bari) e accollandosi un mutuo di altri 180 mila che la parte venditrice aveva con Bancapulia.

Quello stesso debito, a seguito di atto siglato dallo stesso professionista Michele Augelli di Foggia, ora è passato di mano alla nuova srl che ha pagato un totale di un milione e 134 mila euro, suddivisi inoltre in 454 mila euro rivenienti dalla cessione di crediti di pari importo vantati nei confronti di Agenzia delle Entrate e relativi al cosiddetto “Superbonus 110”, e mezzo milione verrà versato in dieci rate mensili a partire da inizio 2023, con garanzia di cambiali dello stesso importo.

Insomma, un’operazione che ha di fatto visto innalzare il valore economico rispetto a quella precedente, e che Ciccarelli rivendica come l’inizio di un nuovo percorso per quel sito al quale è sempre stato legato affettivamente.

“Io sono andato all’asilo in Piazza Duomo – ha raccontato a Luceraweb - una mia zia ci ha insegnato e mio padre (Nicola, oggi presidente della Pro Loco, ndr) è stato per molti anni direttore dell’Ipab che lo conduceva, fino alla vendita del 2002. Personalmente penso a questa impresa da almeno dodici anni, e ho provato in tanti modi a risolvere un problema che sento come lucerino, forse più di tanti altri”.

L’imprenditore ha rivelato di aver cercato un’interlocuzione con tutte le amministrazioni che si sono succedute dal 2010, sempre per conto di Gallucci che, dal canto suo, ha chiaramente dimostrato uno scarso entusiasmo sul recupero effettivo della struttura. L’ultimo tentativo risale alla fine del 2020, quando si era prefigurata la possibilità di attingere ai fondi del cosiddetto “Bonus Facciate”, con i quali avere grosse opportunità di carattere economico.

“Al Comune di Lucera mi hanno fatto perdere nove mesi appresso alla burocrazia – ha aggiunto Ciccarelli – e purtroppo alla fine non se n’è fatto più niente. Credo che tutti, non solo io, abbiamo perso una storica e irripetibile occasione per risolvere con grande velocità ed efficacia la situazione. Ma non mi sono arreso, perché ho sempre pensato che in Piazza Duomo si possa fare qualcosa di bello e unico nel suo genere. E quindi, quando la EuTech ha manifestato l’intenzione di vendere, a quel punto mi sono fatto avanti in prima persona, mettendoci nome e faccia, perché credo molto in un progetto che praticamente è già pronto”.

Ciccarelli ha detto di aspettarsi collaborazione dal Comune di Lucera, volendo condividere la sua iniziativa con l’intera collettività, ma a giudicare dalle prime dichiarazioni arrivate da Palazzo Mozzagrugno, c’è prima da costruire un clima positivo e poi forse si può pensare alla “fedele ricostruzione” dell’ex convento, come nelle intenzioni prospettate.

Il sindaco Giuseppe Pitta, poche ore prima della firma dell’accordo, in Consiglio comunale aveva promesso sempre battaglia sulla vicenda per la quale dall’anno scorso ha messo in bilancio 480 mila euro con i quali agire “in danno” alla proprietà per la sola messa in sicurezza, rivelando anche di aver presentato un esposto in procura, evidenziando numerose e inspiegabili anomalie contenute nel rogito di luglio.

Con la novità di questa settimana, la sua prima dichiarazione è stata questa: “L’ex convento di Sant'Anna è stato nuovamente venduto, per la seconda volta in pochi mesi (cosa a mia memoria mai accaduta prima). Il problema per loro è che noi continueremo ad inseguirli, non ci fermeremo finché non avranno tolto quello scempio e ridato dignità alla nostra Città”.

Ma c’è da giurare che la questione sarà discussa anche nella prossima seduta di Consiglio, programmata per la mattinata di martedì prossimo.

“Io sono pronto ad andare oltre la facciata – ha aggiunto Ciccarelli – perché il mio progetto è ambizioso e guarda lontano, anche fuori dal centro urbano perché immagino il palazzo come un contenitore a carattere turistico e ricettivo, ma con profonde connotazioni sociali, grazie all’azione di una Fondazione che avrà un piccolo spazio interno ma soprattutto un’ampia influenza esterna, agendo sul territorio con varie modalità. Naturalmente è prevista anche una porzione residenziale, così come indicato dagli stessi dati catastali che io non ho intenzione di modificare nelle destinazioni. Non ho alcun intento speculativo, anzi credo che lasciare un segno sia più importante e gratificante del semplice profitto derivante dall’attività imprenditoriale, e quindi voglio coinvolgere tutti. E sono talmente pronto che a breve comincerò le operazioni di pulizia interna, ma spero di andare subito oltre, senza ostilità di nessuno ma nel pieno spirito di collaborazione tra pubblico e privato”.