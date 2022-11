Volturino campione della differenziata

Per il secondo anno consecutivo Volturino ha messo a segno un importante risultato in termini di gestione dei rifiuti, visto che è l’unico Comune di Capitanata, tra i soli otto della Regione, a fregiarsi del titolo di “Rifiuti free” assegnato da Legambiente nell’ambito della 14edizione dell’iniziativa che ricerca i “Ricicloni” con relativa pubblicazione del rapporto annuale 2021.

Questo gruppo speciale di borghi fino a 5 mila abitanti è riuscito a produrre meno di 75 chili pro capite all’anno di secco indifferenziato (69,9 per l’esattezza), la vera chiave di lettura per dati, tabelle, percentuali, performance e perfino competizione tra enti.

In paese gonfiano il petto quando si parla di questo argomento, tra gestione, raccolta porta a porta e smaltimento dell’immondizia, anche grazie a una percentuale della differenziata del 74,8.

Soddisfazione è stata espressa ancora una volta dal sindaco Francesco Di Pasqua che ha sempre dimostrato di tenere molto alle performance del settore, confidando ogni anno in un risultato migliore del precedente, anche perché la popolazione ormai è “allenata” a certe pratiche, disponendo anche di isole ecologiche informatizzate per le utenze più lontane dal centro abitato, strumento che ha quasi azzerato l’abbandono di rifiuti nelle campagne, a fronte di forti sconti sulla Tari.