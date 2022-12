L’ospedale Lastaria torna nell’incertezza

L’uscita di Massimo Zanasi dalla guida del Dipartimento di Medicina, Geriatria e Lungodegenza dell’ospedale Lastaria di Lucera pone una serie di interrogativi sul futuro del nosocomio che per due anni e mezzo aveva avuto, se non altro, una precisa figura di riferimento di molte attività svolte al suo interno, oltre all’innegabile potenziamento o introduzione di nuovi servizi sanitari, tra ambulatori di grande valore e un’intensa attività chirurgica.

Da qualche mese a questa parte, infatti, si percepisce una sorta di (nuovo) latente declino della struttura, la cui conferma più evidente arrivata proprio dalla ridotta operatività, anche numerica, dei letti che sulla carta dovrebbero essere 56, tra acuzie e Lungodegenza.

E invece al momento ne sarebbero attivi diversi in meno, per un reparto che quindi attende una nuova guida e soprattutto con una programmazione generale che non viene ancora esplicitata con chiarezza.

Le ultime parole sull’argomento risalgono a giugno scorso, e non sono state proprio incoraggianti, almeno a dar retta alle dichiarazioni che il commissario straordinario Giuseppe Pasqualone ha pronunciato durante il Consiglio comunale monotematico celebrato a Lucera.

In quella occasione, il manager non aveva addirittura escluso la soppressione del Dipartimento e una nuova redistribuzione dei posti.

“La Lungodegenza per me non deve stare in un ospedale, ma comunque si può gestire la cosa in un più ampio discorso di riabilitazione che Lucera potrebbe benissimo ospitare”, è stata una delle frasi più emblematiche di quel pomeriggio.

Naturalmente, questo è uno dei momenti in cui la politica locale (e regionale) è chiamata ad alzare nuovamente la guardia, l’ennesima volta in cui viene messa in discussione l’esistenza stessa dell’ospedale per il quale, comunque, è in arrivo un grosso investimento di 1,2 milioni di euro per un sostanziale rifacimento dell’impianto antincendio.

Il Lastaria, quindi, torna sull’ottovolante dell’incertezza, fornendo un assist ai profeti del giorno dopo che anche questa volta diranno di aver azzeccato la previsione di una situazione di temporanea valenza per il nosocomio. Chi ha ruoli di responsabili politica, tecnica e amministrativa dovrebbe dimostrare alla popolazione che così non è, qualora abbiano capacità e competenza per continuare a dare speranze per un presidio a cui la gente è fortemente legata.

r.z.

