Sant’Anna, Davide Colucci ne ha per tutti

Dalla seconda compravendita di Palazzo Sant’Anna, di fatto si è aperto un nuovo capitolo di una vicenda che dura da oltre venti anni, senza che sia mai stata trovata una soluzione concreta di restituzione estetica dell’edificio diroccato di Piazza Duomo.

Nello scorso Consiglio comunale, uno dei più attivi nelle sollecitazioni è stato il consigliere comunale Davide Colucci, che al Teatro Garibaldi ha presentato solo una parte delle argomentazioni che Luceraweb oggi ospita in maniera più esplicita, partendo dalla precisazione che quella operazione avrebbe arricchito il patrimonio comunale, affermazione scritta mischiando incapacità e malafede.

“Bisogna prima di tutto ricordare che quella proprietà resta privata - ha dichiarato Colucci – così come peraltro aveva già accertato il Tar Puglia nel 2007, all’esito del giudizio promosso da Luciano Gallucci anche contro il Comune di Lucera, ma il mio interesse principale si concentra sul suolo pubblico che, confermo, attualmente è occupato abusivamente”.

Il consigliere comunale è in grado di ricostruire tutta la vicenda storica: “Il Comune, con l’allora dirigente Giuseppe Cinquia, dichiarò l’inagibilità del Sant’Anna in due tempi diversi. Prima i piani superiori, poi i terranei, e a tutela della pubblica incolumità, l’edificio venne puntellato. E’ evidente che all’epoca si trattasse di occupazione d’urgenza del suolo pubblico. Successivamente, Gallucci ottenne nel 2014 l’assegnazione provvisoria del contributo per la riparazione della proprietà privata, grazie alla legge sull’emergenza terremoto del 2002. In graduatoria risultò 12°, pertanto all’epoca, trascurando qualunque argomentazione contraria, l’occupazione del suolo pubblico non poteva che considerarsi pur sempre eseguita dallo Stato. Tuttavia quel finanziamento era condizionato da una tempistica da rispettare per l’inizio e l’ultimazione dei lavori che Gallucci tuttavia non rispettò. Il Comune, quindi, notificò alla proprietà la revoca del decreto di assegnazione con apposita delibera del 2016 della Giunta del sindaco Antonio Tutolo che poi emanò la famosa ordinanza di procedura ‘in danno’. La proprietà reagì impugnando davanti al Tar Puglia che nel 2018 accertò che l’intervento di riparazione ed adeguamento sismico del fabbricato non era stato neppure iniziato alla data dell’ordinanza sindacale, precisando peraltro che non era stato avviato ‘…neppure nel giugno 2017’…secondo quanto ammesso dalla stessa Società Costruzioni Generali. Per cui, ritenuto sussistente il pericolo per la pubblica incolumità nell’area pubblica antistante l’edificio, come risultava dalla stessa relazione dei tecnici incaricati nel permesso a costruire, la Corte rigettò il ricorso stabilendo che 1) in effetti era intervenuta la decadenza (impropriamente definita ‘revoca’) dal beneficio per la inosservanza del termine di conclusione dei lavori, 2) la delibera di Giunta non era un atto immediatamente lesivo; 3) l’ordinanza di Tutolo (avversata per carenza del requisito di attualità del pericolo) invece era pienamente legittima poiché tesa a salvaguardare la pubblica incolumità. A quel punto, l’accertamento eseguito dai giudici amministrativi nel 2018 ha segnato il mutamento della situazione originaria, cioè il difetto dei presupposti che avevano legittimato la concessione per l’occupazione del suolo pubblico per la riparazione, e pure acclarato l’inerzia della proprietà. Quella sentenza non è stata impugnata e quindi è divenuta definitiva”.

Se questa è la storia degli atti, adesso è il caso di analizzare però anche le incidenze politiche sulla vicenda. Lei cosa ne pensa?

“Bisogna prima fare la storia recente per inquadrare le considerazioni. Il sindaco Giuseppe Pitta, a novembre 2021, ha chiesto alla società le famose ‘chiavi’ per accedere all’immobile, chiaramente con un intento esplorativo, senza ancora entrare nelle questioni strettamente tecniche e strutturali per la individuazione delle soluzioni. Solo più recentemente lo stesso Pitta ha rivelato in Consiglio comunale che a luglio scorso aveva concordato un incontro con la società che però fu rinviato da Gallucci per non meglio specificate ragioni legate al Covid. Ma subito dopo si è scoperto che pochi giorni prima era stata invece stipulata la compravendita con la Eutech srl di Pescara. Quello che non ha detto Pitta, invece, è che la società, in riscontro alla richiesta di accesso, aveva dichiarato di avere realizzato in passato i lavori necessari a scongiurare il pericolo di crollo della struttura, a tutela della pubblica e privata incolumità, affermando con ciò che l’ordinanza contingibile era stata già ottemperata, ma quantomeno fino alla data della pronuncia del Tar risulta il contrario. E ha pure aggiunto che ‘attualmente la struttura non versa in immediato ed attuale pericolo di crollo’. Queste affermazioni, quindi, sono dotate di conoscenza qualificata e si uniscono alla circostanza della manifestata disponibilità all’incontro con le autorità comunali onde ‘protocollare e produrre’ tutta la documentazione necessaria per dare immediato inizio all’esecuzione delle opere di ripristino del decoro pubblico dei prospetti, affidata alla Gng di Lucera che oggi peraltro risulta essere la ditta proprietaria. Questo scenario pone in evidenza il difetto dei presupposti per il mantenimento dell’occupazione della porzione di suolo pubblico. Io penso che sia evidente l’inerzia di Pitta, da novembre 2021 a oggi, peraltro confermata da quanto egli stesso ha candidamente riferito in Consiglio, dandomi la possibilità di replicargli dicendo di aver capito le motivazioni per le quali quella ordinanza non è stata ottemperata”.

Quindi attribuisce una responsabilità politica anche all’attuale Amministrazione in carica. Quale sarebbe la sua indicazione?

“La prima cosa che avrebbe dovuto fare Pitta, ricevuta la missiva di riscontro, era contestare l’asserita attuazione all’ordinanza e procedere speditamente con i lavori in danno, in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa. Ma ancora prima, e per la precisione alla data di definitività della pronuncia del Tar del 2018, anche Tutolo avrebbe dovuto già eccepire che l’intervenuta decadenza dal beneficio per la riparazione, con il conseguente mutamento della situazione di fatto, aveva fatto venire meno il presupposto fondante la originaria concessione per occupazione di urgenza. E’ noto, infatti, che la concessione è per sua natura precaria e l’autorità concedente conserva il potere di restituire all’uso pubblico il bene temporaneamente concesso in godimento al privato. Nulla è tuttavia avvenuto e nel frattempo la proprietà è cambiata per ben due volte. L’unica cosa che non è mai cambiata, ma di questo Pitta non se ne è reso conto, è che con riguardo al sito su cui insistono le opere provvisionali di Piazza Duomo e anche via D’Angicourt, rientrando nell’ambito del centro storico, interviene il Codice dei beni culturali (articolo 10, commi 1 e 4, lettera g) che individua un ‘bene’ indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico”.

Si spieghi meglio, anche perché questo fronte sembra essere del tutto nuovo rispetto al dibattito finora registrato.

“Quello è un ‘bene culturale’, e quindi trovano (e trovavano) applicazione le norme di tutela che sono anche a carico delle pubbliche amministrazioni. Esiste il reato di ‘Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale’ (art.733 del codice penale, ndr) e può essere soggetto attivo non solo il proprietario ma anche il rappresentante di un ente pubblico, perché prevede obblighi in capo a chi ha la disponibilità dei beni di prevenire ed evitare ogni forma di danneggiamento degli stessi, sia di fare tutto ciò che è opportuno per la loro buona conservazione. Del resto, secondo la Cassazione, ‘il reato di danneggiamento dei beni culturali sarebbe integrato anche attraverso l’omesso compimento di opere di manutenzione, conservazione e restauro delle cose di interesse storico e artistico’. Pertanto, l’elemento psicologico emerge anche nel caso in cui l’evento lesivo si verifichi per negligenza, imprudenza o imperizia, come per esempio, omettendo eseguire le dovute operazioni di conservazione del bene. E’ tuttavia necessario, perché possa dirsi integrato il reato, che l’agente sia a conoscenza del rilevante pregio artistico archeologico o storico nazionale del bene. Presumo che un Soprintendente non possa non conoscere il pregio artistico archeologico o storico nazionale del bene sottoposto alla sua funzione di tutela. La giurisprudenza recente di merito, però, ha ravvisato altrettante responsabilità penali in capo anche a quegli altri organi della pubblica amministrazione preposti per legge, anche in via suppletiva, ad obblighi di intervento omessi dal proprietario, proprio riferendo questioni di vigilanza e tutela di un bene immobile di notevole importanza monumentale che emergono dalla disciplina sia civile e che penale, dalla normativa amministrativa e perfino dal principio costituzionale di tutela del patrimonio della Nazione”.

In definitiva, il Comune cosa dovrebbe fare oggi secondo lei?

“E’ già maturata la decadenza della occupazione di spazi e aree pubbliche, per cui il Comune avrebbe dovuto provvedere alla immediata restituzione all’uso pubblico della porzione di Piazza Duomo, ma non mi risultano atti in tal senso di polizia municipale e Sportello Unico Attività Produttive, per cui è evidente che l’ente abbia continuato ad ‘autorizzare il privato (che però non possiede alcun titolo) a godere in via esclusiva di una porzione di suolo pubblico, pur potendo agire alla luce della persistenza dell’attualità dell’interesse alla pubblica incolumità e il correlato dovere di tutela del bene pubblico. Tutto questo con l’aggravante che allora non si poneva alcun problema circa una eventuale violazione dei principi di proporzionalità, poiché non sussisteva un interesse diverso da quello pubblico prevalente di tutela del bene culturale. Oggi, peraltro, pare non vi siano istanze in istruttoria e anche per quella precedente Pitta ha detto in Consiglio che ‘le carte non erano a posto’, secondo una valutazione dell’allora dirigente comunale Antonio Lucera”.

Finora lei non ha parlato di soldi, di debiti e di crediti.

“Bisogna fare attenzione ai numeri che si danno. Sarebbe più opportuno eseguire un riaccertamento fin dall’origine di questa vicenda, tenendo conto degli atti che si sono succeduti nel tempo, poiché solo dalla revoca del beneficio per la riparazione si può inequivocabilmente affermare che il Comune vanti pretese”.