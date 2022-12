‘Garanzia giovani’ con Mondo Nuovo

Sono ripartite le azioni di accoglienza, presa in carico ed orientamento rivolte ai giovani pugliesi nell'ambito del nuovo programma “Garanzia Giovani” da parte dei soggetti accreditati alla Regione Puglia e selezionati con apposito bando.

I giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni, iscritti al programma, saranno contattati per le azioni preliminari alle misure di politiche attive per il lavoro e di formazione professionale: colloquio individuale, profiling e consulenza orientativa.

I corsi gratuiti sono disponibili con un’indennità di frequenza oraria che può arrivare fino a 800 euro lordi.

Il programma "Garanzia Giovani" è un’iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile. I finanziamenti sono rivolti ai Paesi con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. In Italia Anpal è l’autorità di gestione nazionale, e si avvale delle singole Regioni come organismi intermedi. Il meccanismo prevede che i giovani ricevano un’offerta personalizzata qualitativamente valida di lavoro, di istruzione o di formazione entro un tempo limitato dall’inizio della disoccupazione o dall’abbandono dell’istruzione formale.

