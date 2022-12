Arriva Ingegneria Informatica a Foggia

Ammonta a circa 17 milioni il finanziamento approvato dal ministero che arriverà a strettissimo giro all’Università di Foggia. L'Ateneo, infatti, è risultato vincitore del Patto territoriale sistema universitario pugliese “Open Apulia University”, di cui è responsabile scientifico il professor Agostino Sevi, e ciò consentirà di porre in essere in modo pressoché congiunto due operazioni di grande rilievo: il completamente della ristrutturazione della caserma “Miale” e l’avvio del corso di Ingegneria informatica che sarà allocato all’interno della stessa struttura.

L'erogazione del contributo sarà effettuata all'indomani della sottoscrizione del Patto tra il presidente del Consiglio e il rettore Pierpaolo Limone, peraltro in uscita perché andrà a dirigere il network accademico Pegaso.

“Da tempo il territorio ci chiedeva un rafforzamento dei corsi di laurea in tale direzione – ha così commentato l’ampliamento dell’offerta formativa – e l’ingegneria con questa specifica curvatura non può che andare in linea con le innovazioni che tutti quanti noi attendiamo. Occorrerà pensare al reclutamento dei ricercatori e ottemperare a tutte le pratiche, oltre a differenziare le discipline che andranno a comporre il corso. È una vittoria importante perché due aspetti inscindibili della crescita dell’Università viaggiano alla stessa velocità e nella stessa direzione: l’ampliamento degli spazi e la nascita di un nuovo corso”.

Intanto, l’hotel White House di Foggia diviene residenza per gli studenti pugliesi, acquistato dalla Regione assieme allo Zenith di Lecce, con fondi del Pnrr. Nel capoluogo dauno saranno ricavati altri 65 posti letto con cui contrastare la specifica emergenza abitativa. Dopo la pubblicazione della graduatoria ministeriale avvenuta nelle scorse settimane, partiranno le procedure di rilevazione degli immobili da parte di Adisu Puglia. Per l’Hotel Zenith di Lecce l’investimento è di 3.318.400 euro mentre per Foggia è di 3.172.000 euro. In entrambi i casi, il 75% sarà garantito dal finanziamento ministeriale.

Red.