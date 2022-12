Cercasi distributore metano a Lucera

Da oltre due anni a questa parte, una specifica categoria di automobilisti sta vivendo un disagio crescente, quello della carenza di un impianto di distribuzione di metano per autotrazione. Dopo la chiusura dei due esistenti a Lucera, a seguito del fallimento della ditta Di Giovine ancora piuttosto dibattuto, un territorio che comprende la città e buona parte dei piccoli centri dei Monti dauni è completamente sprovvisto di un punto di approvvigionamento del combustibile, con la necessità di recarsi a Foggia o a San Severo per fare rifornimento.

La situazione sta diventando ancora più pesante a cause dei rincari dei carburanti, perché ogni proprietario di auto è costretto a percorrere almeno 40 chilometri per riempire il serbatoio, disperdendo quindi lungo la strada una parte del carico sempre più prezioso.

“Con i prezzi aumentati, conviene sempre meno ricorrere al metano da queste parti – ha riferito a Luceraweb un convinto e assiduo cultore del gas per la propria macchina – e si tratta di un risvolto non solo finanziario personale ma anche per l’economia della città, perché non sono pochi quelli, me compreso, che poi si fermano a fare pure la spesa negli altri Comuni, sottraendo risorse al contesto locale. Insomma, un circolo vizioso che è pure ambientale, perché è chiaro che fare maggiori chilometri inutilmente comporta pure un maggiore inquinamento, oltre ai rischi per gli incidenti”.

E’ stato calcolato che sarebbero almeno un migliaio i veicoli dotati di impianto a metano che fino a settembre 2020 potevano andare in Via Foggia nello storico distributore attivo dal 2004, o all’inizio della SP.109 per San Severo dove era aperto dal 2010 (proprio quello che ha consentito all'Italia di superare la Germania per numero di impianti sulla rete stradale), oggi entrambi chiusi e sotto sequestro, magari in attesa della loro riattivazione che viene invocata a più riprese, perfino con richieste presentate all’Amministrazione comunale.

r.z.