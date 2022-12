Il Talent Show della scuola Dante

Il Talent Show della scuola media Dante Alighieri di Lucera è ormai diventato un appuntamento fisso della fine dell’anno solare. La terza edizione dello spettacolo è andato in scena la scorsa settimana al Teatro dell’Opera che ha ospitato una rassegna variegata di esibizioni di alunni, nell’ambito del progetto “Scuola Amica” coordinato dalla docente Federica Triggiani. Il cast era composto dalle classi del triennio non a indirizzo musicale, impegnate in varie modalità: indovinelli, numeri di cartomagia, balli, canti, incursioni nel mondo della scienza, monologhi, sketch comici ed esibizioni sportive.

“E’ stata ancora una volta un’occasione altamente formativa, grazie a uno spettacolo poliedrico ed entusiasmante in cui tutti sono stati coinvolti”, ha commentato la dirigente scolastica Francesca Chiechi che presiedeva la giuria composta anche da Daniela Bognani (coreografa), Vito De Girolamo (attore), Carmine Padula (compositore e direttore d’orchestra) e Luciano Toriello (regista), i quali hanno avuto difficoltà ad assegnare i riconoscimenti, a causa dell’alto livello delle performance applaudite del pubblico, la cui presenza ha consentito di raccogliere fondi per implementare la dotazione strumentale dell’istituto.

Il primo premio di 300 euro è andato a Ferdi David Ferrara della classe 3^E, che ha presentato un numero di make-up: “Cosplay”. Miriam Follieri, della 3^D, si è aggiudicata il secondo premio da 200 euro con una reinterpretazione del monologo “L’amica speciale” di Francesco Chianese. Al terzo posto, infine, i 150 euro in palio sono stati assegnati a Michela Barrasso della 3^F, che ha interpretato il monologo “Ciranò De Bergerac”.