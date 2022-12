Le imprese epiche del Team Animo Dauno

Chi l’ha detto che la normale corsa sull’asfalto è faticosa? Non bisogna mai fare questa domanda a uno speciale gruppo di atleti che hanno bisogno di ben altro per sentire la stanchezza. Sono quelli che praticano direttamente discipline come lo Skyrunning, ovvero la corsa d’alta montagna su percorsi tra sentieri, rocce, ma anche su neve, fino a quote che possono arrivare ai 4.000 metri di altitudine; oppure c’è chi si diverte “solo” con il Trial, ossia competizioni su percorsi di montagna con dislivelli anche di 1.000 metri. Ma ci sono anche quelli che riescono ad andare ancora “oltre”, magari cimentandosi nelle Obstacle Course Race, gare non tradizionali che prevedono corsa nel fango o con ostacoli da superare, naturali e artificiali. E’ una delle maggiori mode del momento, uno sport ritenuto completo in cui si sfida in maniera estrema soprattutto la propria resistenza, visto che la reale competizione non è con gli altri, ma con sé stessi e i propri limiti, su percorsi che possono andare dai 5 ai 20 km, tra strade sterrate, sentieri, terreni accidentati e fangosi, e con qualsiasi condizione atmosferica.

E ormai non si tratta più di atleti isolati, anzi a Lucera esiste un vero team denominato Animo Dauno che ha concluso il suo primo anno di attività ufficiale, tutti accomunati dalla passione per lo sport e dal piacere della competizione, in quello che viene considerato un progetto nuovo e aperto ad altre adesioni di chi non teme le sfide.

A guidare il gruppo è Vincenzo D’Apote, omone dall’aspetto di un vichingo che è il primo sempre pronto a imprese “folli”. L’ultima in ordine di tempo risale all’estate scorsa in cui ha effettuato la circumnavigazione del Gargano a bordo di uno “Stand Up Paddle” (una variante più grossa del surf su cui si sta in piedi muniti di speciale pagaia), con partenza Manfredonia e arrivo a Torre Mileto, per una distanza di 100 chilometri coperti in appena due giorni no stop, senza mai toccare terra, dopo essersi classificato terzo assoluto al campionato interregionale Puglia-Basilicata di Ocr.

Insomma, questo è il contesto in cui si muovono questi atleti che non si fermano davanti a nulla. Gaetano Cilli, per esempio, eccelle nello skyrunning, con il recente completamento della 32 km del Gran Sasso con 2.100 metri di dislivello, così come Giulio Corvino, una sorta di caterpillar umano, presenza fissa tra i primi classificati di categoria, come il secondo posto al Circuito delle Contrade (sei gare diverse tra Lazio e Campani) e terzo alla Vertical di Sant’angelo in Formis.

Il trial, invece, viene prediletto da Carmine Postiglione che è già un “nome” a livello nazionale, visto che si è classificato secondo di categoria nel circuito campano composto da ben dieci gare, ma da poco tempo si è aggiunto anche Alessandro Corvino con un passato nel judo ma poi “convertito” con successo alla nuova disciplina, visto che ha raggiunto il secondo posto di categoria a Cava dei Tirreni; a loro si aggiunge Michele Casciano che ha lasciato le Obstacle Course Race per dedicarsi tutto al trial con buoni posizionamenti.

Poi ci sono due vecchie conoscenze del podismo classimo, Gianluca Gesualdo e Carlo Finizio che sono riusciti a completare durissima Vesuvio Ultra Marathon alla loro prima gara con il sodalizio lucerino, peraltro appuntamento a cui si sono presentati tutti i membri del Team che sta svolgendo anche un’opera di promozione di questo tipo di sfide dalle quali è poi difficile staccarsi una volta entrati nel loro reale spirito competitivo.

Il Team Animo Dauno è sostenuto dallo Studio D'Apote - Sicurezza sul Lavoro che ha creduto fin da subito a questa iniziativa che sicuramente mancava nel già variegato panorama sportivo cittadino.

Riccardo Zingaro