Luigi Gentile a Casa Sanremo

Le prove ufficiali dei cantanti sono iniziate solo da qualche giorno, e nel frattempo si stanno accendendo anche i fornelli di Casa Sanremo, l’hospitality che sarà a supporto della più importante manifestazione musicale italiana.

Anche quest’anno sta per essere schierato un team di 50 professionisti che rappresentano la cultura gastronomica di tutto il Paese, e a rappresentare la Puglia c’è uno solo: Luigi Gentile, pizzaiolo lucerino che da anni opera a Monopoli nella sua “Cirasella”.

Al suo attivo ha già venti anni di carriera dopo aver iniziato a 14 nella mitica Contessina, e negli ultimi due si è messo in evidenza anche fuori dal suo locale: nel 2021 è stato tra i finalisti di Master Pizza Champion, il primo e unico talent televisivo riservato ai professionisti e l’anno scorso è stato l’unico pugliese dei sei finalisti della selezione “Emergente”, l’iniziativa realizzata allestita ad Alma, la più importante scuola di formazione della ristorazione in Italia, per cercare i nuovi protagonisti della ristorazione e dell’ospitalità.

Non è la prima volta per un lucerino tra i forni della kermesse sanremese che sorga a due passi dal Teatro Ariston, perché due anni fa era stato protagonista anche Giangi De Masi.

r.z.