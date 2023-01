Pitta e il ‘traffico’ delle Provinciali

Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta attenderà sicuramente l’esito delle elezioni Provinciali di domenica prossima per capire meglio quali siano gli attuali assetti della sua maggioranza in vista del varo della sua quinta Giunta che prima o poi dovrà pur fare, visto che nell’esecutivo manca da alcuni mesi l’assessore a Cultura, Spettacoli e Pubblica istruzione, a seguito delle dimissioni di Antonella De Sabato.

Nel frattempo Pitta sta esercitando, praticamente fin dal suo insediamento, l’arte dell’equilibrismo politico, alla ricerca di una tranquillità amministrativa che non ha mai avuto. Spesso lo si vede e lo si sente dirigere il traffico dei consiglieri in approdi svariati, magari improbabili, come l’operazione che doveva portare a una nuova collocazione di Gianpaolo Conte che poi ha scelto il porto più sicuro del Partito Democratico dove però la spaccatura resta evidente e concreta, tanto più in questo periodo in cui si devono registrare i posizionamenti per le Primarie per la nuova segreteria nazionale.

Da una parte c’è un comitato a sostegno di Stefano Bonaccini, guidato da Fabrizio Abate e affiancato da Lucilla Calabria, Massimo Maiori, Alfredo Mancaniello e Rocco Marino, e dall’altra c’è Antonio Dell’Aquila a sostegno di Elly Schlein. In mezzo diversi altri peones, più che altro attenti a non riversare troppi voti sull’uno e sull’altra, così da non rafforzare le opposte fazioni locali, entrambe intenzionate a contarsi in vista della madre di tutte le battaglie che è quella per la conquista della segreteria cittadina.

Comunque sia, la geografia del Consiglio comunale si va facendo sempre più frammentata, e lo si vedrà ancora meglio in occasione delle consultazioni di secondo grado a Palazzo Dogana. Pitta la scorsa settimana si è esposto ufficialmente, promuovendo in città la presentazione del candidato del centro-sinistra Giuseppe Nobiletti, con l’intervento del suo mentore Rosario Cusmai e facendosi affiancare dal consigliere provinciale Tonio De Maio, il più suffragato dodici mesi fa.

Ma a giudicare dalla partecipazione all’hotel Hori, gli aventi diritto al voto della sua maggioranza erano anche meno della metà, segno evidente che è già decaduta l’intenzione di “offrire” un pacchetto quasi completo al primo cittadino di Vieste che in effetti in questi giorni sta continuando, così come gli altri due contendenti Nicola Gatta e Primiano Di Mauro, a tenere i contatti quanto più stretti possibili soprattutto con gli esponenti delle assemblee cittadine dei quattro Comuni maggiori, considerato il grosso peso ponderato che ciascuno di essi porta nell’urna, senza l’apporto di Foggia.

Ma Pitta è persona in grado di tenere rapporti con tutti, lo si è visto anche a San Severo in occasione dell’assemblea Anci durante la quale è stato uno dei pochi a partecipare ai conciliaboli degli schieramenti che si sono formati mano mano che arrivassero i sindaci già dichiarati a supporto di questo o quel candidato alla Provincia. E in effetti può vantare una vicinanza professionale con Di Mauro e dalla sua coalizione ora spunteranno quasi certamente anche alcuni voti per Gatta, più o meno voluti, ma a favore di una persona con la quale un legame umano prima che politico c’è sempre stato.

Uno è quello di Rossella Travaglio, recentemente passata ad Azione che ha espresso la sua preferenza generale per il presidente uscente, ma ovviamente tutta da verificare sulla scheda verde che “vale” 300 punti per ciascuno dei 100 votanti, alcuni dei quali ancora contendibili e/o indecisi.

Tra questi c’è sicuramente Davide Colucci che non ha sciolto la riserva, sebbene avesse già dichiarato di non poter votare un esponente del Pd a causa della sua nota contestazione della dirigenza nazionale, ma c’è incertezza anche su Giuseppe De Sabato che non potrebbe più votare Gatta, con il quale sarebbero emersi dei successivi dissidi dopo essere stato candidato con lui a gennaio 2022. E poi c’è la rinforzata vicinanza del figlio Antonio con l’area di centro-sinistra, da spendere anche alle prossime elezioni per la città di Foggia in cui il rampollo è fortemente intenzionato a recitare un ruolo da protagonista.

Riccardo Zingaro