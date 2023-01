San Ciro: nuova festa parrocchiale

La comunità parrocchiale di Santa Maria della Spiga torna a celebrare San Ciro. Il programma dei festeggiamenti prevede l’inizio con il triduo del 28-29-30 gennaio in cui si terranno le messe alle 18.30. Stasera, invece, alle 17 è in programma l’adorazione eucaristica comunitaria, seguita da messa, benedizione dei tarallini e vestizione della statua, a cura della confraternita "Pia Unione Santa Maria della Spiga".

Durante le altre sere sonio previsti altrettanti incontri tematici su San Ciro Medico ("La Carità: apice della Fede", animato da Caritas parrocchiale e ministri straordinari della Comunione), Eremita ("La Preghiera: fondamento della Carità", animato dal Gruppo di preghiera Padre Pio e l'Apostolato della Preghiera), Martire ("La Testimonianza: compendio della Fede e della Carità", animato dai catechisti con i ragazzi).

Il 31 gennaio, i festeggiamenti si apriranno con le messe delle 8 e 9.30, mentre quella delle 11 sarà celebrata dal vescovo Giuseppe Giuliano. Alle 17.30 prenderà il via la processione, con giro “ristretto” delle strade della parrocchia. Al rientro, la messa sarà officata dal parroco, don Modesto De Girolamo.

A seguire, al Parco Cappuccini, in Piazza Martiri di Via Fani, è stata organizzata una serata di intrattenimento e di condivisione, a cura dell’Associazione storica Porta San Severo, con degustazioni gastronomiche, musica del vivo del gruppo Folk Uria e spettacolo medievale con i Mitago.

Red.

Percorso processione: Via Volta, Via Colombo, Viale della Pace, Via Magellano, Via Toscanini, Via de Peppo Serena, P.zza Martiri di Via Fani, Viale Moro, Via De Peppo, Via Marx, Via San Severo.