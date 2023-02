La panchina gigante dell'Avis

La sezione Avis di Lucera, intitolata alla memoria di Michele Sardella, compie 35 anni proprio in questi giorni e per celebrare la ricorrenza ha deciso di donare alla città una panchina gigante, da posizionare in Villa Comunale, di fronte alla vista della fortezza svevo-angioina e del sottostante Tavoliere della Puglia, in uno dei luoghi più suggestivi della città, su Viale Falcone e Borsellino.

La collocazione è in corso, ad almeno 50 metri dalla grande croce del Santissimo Salvatore che domina la sommità di Colle Belvedere, secondo la prescrizione ricevuta dalla Soprintendenza.

Il sodalizio ha commissionato il manufatto delle dimensioni di 4,45 metri x 2,53 x 3,14, realizzato con struttura in pietra listelli in gres porcellanato e scala metallica, con sistemazione della vegetazione circostante e illuminazione con faretti e proiettori.

Inoltre, è stata prevista una “tre giorni”, dal 10 al 12 febbraio, in cui si terranno incontri e dibattiti e terminerà domenica mattina con l’inaugurazione della panchina. Sono annunciati gli interventi del presidente nazionale Gianpietro Briola, del presidente regionale Raffaele Romeo e del presidente provinciale Vincenzo Minischetti, e il gemellaggio con la sezione di Ceccano, vicino Frosinone.

Nata l’8 febbraio del 1988 da un gruppo di 24 persone - alcune delle quali sono ancora oggi parte attiva dell’associazione - la sezione lucerina conta 566 soci attivi (il 40% sono donne) e nel corso del 2022 ha raccolto 596 sacche di sangue.

