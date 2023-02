Maggioranza in difficoltà anche su Nobiletti

Giuseppe Nobiletti da presidente della Provincia di Foggia di fatto raddoppia i suoi incarichi istituzionali dopo quello di sindaco di Vieste, ma a seguito dei risultati delle elezioni di domenica scorsa qualche collega vede traballare fortemente la sua poltrona, considerati gli sconquassi politici che l’esito del voto ha provocato.

A Manfredonia, Gianni Rotice è nella bufera per aver appoggiato Primiano Di Mauro di Lesina, rappresentante della Lega, facendo così perdere Nicola Gatta che aveva guidato Palazzo Dogana negli ultimi quattro anni, ma non stanno meglio nemmeno Francesco Miglio a San Severo e Francesco Bonito a Cerignola, entrambi e capo di governi di centro-sinistra, così come Giuseppe Pitta a Lucera.

Perché tremano? Il conteggio delle preferenze nei quattro Comuni di fascia verde, quella in cui ogni consigliere comunale esprimeva il massimo consenso ponderato attualmente possibile di 350 punti, ha visto clamorosamente prevalere Gatta su Nobiletti per 45-40, lasciando solo le briciole (10) al terzo.

Cosa succederà ora in questi centri è molto difficile dirlo con certezza.

A Lucera, gli esperti dei numeri e dei posizionamenti riferiscono che la maggioranza non ha espresso numericamente quanto promesso dal sindaco in questa tornata, perché alla minoranza vengono attribuiti ben dieci consensi su undici al presidente uscente, tranne per Fabrizio Abate che da settimane è andato dicendo a chiunque la sua coerenza politica, dando sostegno al candidato del Pd. Ma se questo è tutto vero, vuol dire che non hanno fatto lo stesso Francesca Niro e Francesco Aquilano, i quali erano accreditati della stessa condotta, e invece hanno virato su Gatta, forse volendo lanciare un messaggio di critica più a Raffaele Piemontese che allo stesso sindaco di Vieste “battezzato” dal vice presidente della Regione Puglia.

E l’interesse per lo spoglio a Lucera era molto alto proprio per capire quanto il voto potesse essere interpretato come una posizione “anti Pitta”, il quale se da un lato oggi può rivendicare l’attribuzione di una delega provinciale di peso (quasi certamente l'Ambiente) a quel Tonio De Maio che è la sua emanazione in Piazza XX Settembre, dall’altro ha visto almeno per la seconda volta sfuggirgli nel finale un obiettivo che avrebbe potuto raggiungere con una certa facilità. L’avvocato lucerino avrà certamente considerato i voti presi da Nobiletti in questa occasione in cui, non è un mistero, ambisse a correre lui per la presidenza della Provincia. E gli era accaduto già nel 2020, quando era stato pure presentato come candidato alle Regionali direttamente da Michele Emiliano, e poi dovette fare spazio ad Antonio Tutolo che prevalse molto agevolmente nella lista “Con” sulla seconda in classifica Patrizia Lusi.

La sua reazione però è impassibile, dissimulando e cantando vittoria: “Il laboratorio politico composto dai civici di centro-sinistra, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Articolo Uno, con le rispettive sensibilità – ha commentato - si è rivelato in grado di vincere comunque contro il centro-destra che ha certamente il vento in poppa dopo le recenti elezioni Politiche. Questa esperienza aggregata attorno alla figure del neo presidente Giuseppe Nobiletti a mio avviso va riproposta a tutti i livelli, da quello locale a quello regionale e anche superiore. E’ stata una conferma delle previsioni, per la quale siamo felici dell’esito, anche perché ci eravamo esposti pubblicamente. Ho fatto anche i complimenti al presidente uscente Nicola Gatta – ha aggiunto - perché nonostante più isolato e meno sostenuto, ha dimostrato di aver saputo reggere ottimamente il colpo perdendo veramente con onore”.

Intanto, in attesa del varo della sua quinta Giunta ancora monca dell’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione, proprio i quattro consiglieri più vicini a Tutolo (c’è anche il cognato Vincenzo Checchia e poi Raffaele La Vecchia) starebbero per fare un nuovo annuncio di carattere programmatico, mentre nel frattempo per Gatta, nella maggioranza a Palazzo Mozzagrugno, si dovrebbero contare anche i voti di Lucia Zoppicante (Forza Italia) e Rossella Travaglio, neo immessa in Azione che molto difficilmente avrà votato Nobiletti. E quindi sono almeno 12 su 13.

Riccardo Zingaro