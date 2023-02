'La mia vita salvata al Lastaria'

La signora Gemma ha raccontato a Luceraweb di aver avuto una brutta disavventura personale, a causa del suo precario stato di salute, ma anche di aver avuto salva la vita, grazie all’intervento tempestivo ed efficace del personale del pronto soccorso di Lucera.

Per l’occasione, dopo essersi ristabilita, ha scritto direttamente al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiedendo maggiori interventi per l’ospedale Lastaria.

Questo il testo che ha già inviato via pec a Bari:

Buongiorno Presidente, mi scuso se mi rivolgo a lei per le mie problematiche, ma forse ho fatto centro! Sono una quarantenne di Lucera con patologie rare, soffro di convulsioni e spesso devo ricorrere all’intervento del 118.

Le chiedo la gentilezza di aiutarmi, e quindi di potenziare il nostro Ospedale Lastaria e l’annesso Pronto Soccorso. Lo faccia al più presto!!!

So di non contare nulla, di essere una piccola voce, ma sono ancora giovane e mamma di una bambina di 9 anni, però tutto quello che sto passando va gridato ai quattro venti.

Non posso accettare che ci siano pochi medici, infermieri, Oss e soprattutto una sola ambulanza con comprensibili e ovvi ritardi di oltre 40 minuti nel caso in cui ci siano due chiamate contemporanee.

Per favore mi aiuti, faccia conto che in questo momento a parlare sia una sua ipotetica figlia.

Le chiedo che l’ospedale di Lucera venga potenziato e non ridotto a residenza per anziani.

Le posso garantire che al Pronto Soccorso, il mese scorso, fa mi hanno salvato la vita.

Il personale merita ed è molto competente, perciò non va rinforzato solo quello di Foggia.

La saluto e mi scusi per lo sfogo.

Gemma

