A Faccilongo il Premio ‘Giorgio Palmieri’

Il giornalista lucerino Emanuele Faccilongo ha vinto il prestigioso Premio per la ricerca storica “Giorgio Palmieri”, organizzato dall’Istituto regionale per gli studi storici del Molise “Vincenzo Cuoco”.

Il concorso, giunto alla terza edizione, prevede quattro sezioni con l’intento di “di rinnovare tra le nuove generazioni il ricordo del rimpianto studioso molisano, proseguendo sulle tracce del suo alacre lavoro che si è sviluppato in oltre vent’anni intorno all’attività ‘degli uomini del piombo e del libro’ e dei protagonisti della storia culturale del Mezzogiorno d’Italia: non solo di quelli maggiori, ma anche di quella ‘intellighenzia’ per lo più dimenticata, che ha contribuito alla conoscenza della storia del territorio meridionale”.

Faccilongo si è imposto, a pari merito con un altro candidato, nella sezione “Tesi di Laurea” con il lavoro “Lo Stato di Federico II di Svevia. Primi vagiti della democrazia moderna”. Si tratta di una tesi originale che non mancherà di far parlare di sé con riferimento all’ipotesi, molto circostanziata, che la prima forma dello Stato democratico, concepito secondo gli standard moderni, sia nata a Foggia in occasione del Consilium voluto da Federico II, i cui lavori preparatori hanno interessato anche il castello di Lucera.

Il lavoro presentato è stato particolarmente apprezzato dalla giuria del Premio, sia per la minuziosa ricerca bibliografica, in primis il Registro di Cancelleria dello stesso imperatore svevo, ma anche di riferimenti degli storici del tempo, come Riccardo di Sangermano, e rende giustizia su quanto effettivamente fece Federico II per la modernità in generale, e per la terra di Capitanata in particolare.

Emanuele Faccilongo svolge la duplice attività di direttore amministrativo del Convitto Bonghi di Lucera, ma anche attività giornalistica con collaborazioni con varie testate della provincia.

“Mi sono iscritto all’Università nel triste periodo del Covid per la mia seconda laurea magistrale – ha spiegato – e ho colto un’opportunità dalle restrizioni, seguendo corsi online che le università hanno organizzato. Era da tempo che avrei voluto approfondire tematiche storiche e politiche, ho quindi scelto la facoltà di Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee dell’Università di Campobasso. Un percorso avvincente che ho seguito grazie alla professionalità dei docenti di quell’ateneo, e che mi hanno consentito di conseguire il titolo ad aprile scorso.