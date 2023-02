Biliardo, il torneo di Lucera evento nazionale

Dal 18 al 27 febbraio Lucera ospiterà uno dei più importanti appuntamenti stagionali di livello nazionale nel biliardo, con la celebrazione della quarta prova del campionato italiano specialita “Stecca 5 birilli”.

L’organizzazione è del circolo Rolly che sta mettendo in moto una macchina logistica di grande complessità, con l’allestimento di ben 14 tavoli da gioco all’hotel Vigna Nocelli dove è prevista anche la presenza delle telecamere Rai che seguiranno l’intero torneo e trasmetteranno le finali degli ultimi due giorni di gare.

Alla competizione si sono iscritti ben 869 giocatori, provenienti da tutta Italia, comprese alcune donne di caratura tecnica di grande valore, come Marilina Delaude di Sanremo, ex campionessa italiana, Annamaria Chinaglia di Ferrara e Cristina Fiori, anch’ella con il tricolore in bacheca.

Tra gli uomini, invece, nel tabellone dei pretendenti al primo premio di 5 mila euro figurano tutti i più importanti atleti del panorama del panno verde, con la la presenza, tra gli altri, di Michelangelo Aniello di Mola e Andrea Quarta di Carmiano (entrambi campione italiani, europei e mondiali), ma stanno riscaldando il braccio anche tutti i professonisti che sono ai primi posti della classifica parziale, tra cui proprio il campione salentino, seguito da Gaetano Romeo, Santi Caratozzolo, Nicola Fillia, Riccardo Belluta, Marcello Di Lena, Vincenzo Consagno, Matteo Gualemi, Fioravante Vecchione, Giovanni Triunfo (di Orta Nova) e Camilo Gomez, il figlio della leggenda mondiale Nenè.

Dopo le kermesse di ottobre ad Arco di Trento, di novembre a Saint Vincent, il mese scorso è stata Salerno ad accogliere i contendenti, e dopo Lucera sono previste ancora tappe a Vernio, in Toscana, e ad Alba, in Piemonte, prima dell’epilogo solenne fissato a giugno nuovamente nella località valdostana.

Durante i giorni di competizione, con ben 100 batterie gestite da tre direttori di gara e venti arbitri, sono annunciati gli interventi dei vertici federali nazionali e regionali, a testimoniare il riconoscimento di affidabilità attribuito all’organizzazione lucerina che ha generato un indotto economico tutt’altro che trascurabile in città, considerato che per quei giorni sono praticamente introvabili posti letto liberi, così come il settore ristorativo attende numerosissimi coperti.

“Per la prima volta ci misuriamo con un apparato di questa grandezza e importanza – hanno commentato Giuseppe Checchia e Alfonso Calabria – ma riteniamo di aver fatto tutti gli sforzi necessari per far figurare nel migliore dei modi il nostro territorio, sia locale che della Puglia che conta giocatori di altissimo livello, anche grazie alla collaborazione di Sud Biliardi di Barletta che fornisce tutto l’impianto tecnico di gioco, a partire dai tavoli”.

Riccardo Zingaro