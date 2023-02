Due proposte di legge di Antonio Tutolo

Il consigliere regionale Antonio Tutolo in questa settimana ha presentato due proposte di legge su argomenti molto diversi tra loro, ma accomunati dall’interesse generale dei temi trattati.

Una riguarda i bonus edilizi, perché ci sono centinaia di aziende pugliesi che hanno i crediti bloccati negli istituti di credito, in attesa che siano resi materialmente disponibili, a seguito delle verifiche degli organi preposti (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) che abbiano accertato la regolarità delle operazioni effettuate. Si calcola che a livello nazionale siano “fermi” almeno 15 miliardi di euro, con risvolti negativi sul mercato e sulla operatività di 25 mila imprese che impiegano 130 mila lavoratori a rischio licenziamento.

La proposta di Tutolo prevede un intervento della Regione, tramite Puglia Sviluppo, stipulando specifici contratti di durata pluriennale con la banche, così da acquistare direttamente i crediti, limitatamente alle rate immediatamente utilizzabili in compensazione con modello F24 nel corso dello stesso anno.

“E’ una cosa che si può fare, basta solo la volontà politica – ha affermato – perché l'intervento è compatibile con il quadro ordinamentale in vigore, in quanto l'ente Regione non è inserito tra i soggetti esclusi dalla possibilità di acquistare dalle banche crediti di imposta relativi ai bonus edilizi. E che si possa fare lo dimostra il fatto che la valutazione è già in corso anche in altre regioni, oltre alla Provincia di Treviso, che è stata la prima a ipotizzare una forma di difesa concreta delle sue aziende edilizie che sono spesso la spina dorsale di molti territori. Con questa mia proposta si può ottenere il duplice obiettivo di dare respiro a chi oggi sta lavorando quasi al buio finanziario, e aiutare le banche a distribuire i crediti al momento inesigibili, così da rilanciare l’intera economia regionale”.

A questo si aggiunge una situazione negativa che si ripercuote su migliaia di famiglie che hanno visto iniziare gli interventi e oggi si ritrovano con i cantieri bloccati in casa propria per chissà quanto tempo, oltre a quelli che avevano contato sulla cessione del credito, ma non hanno sufficiente capienza fiscale.

“Nella mia proposta, che è stata la prima ad essere stata presentata in Puglia – ha aggiunto – ho volutamente fissato il limite massimo a 500 mila euro, proprio per favorire il ristoro dei piccoli interventi, e non di quelli di grosse dimensioni che spesso sono i privilegiati dagli istituti di credito che però non aiutano gli imprenditori che hanno maggiori difficoltà a uscire da questo stallo”.

La seconda riguarda l’obbligo di installazione di telecamere all’interno di strutture socio-sanitarie o assistenziali, pena la revoca automatica dell'accreditamento istituzionale e delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, ma anche l'obbligo di percorsi formativi permanenti e di verifiche periodiche obbligatorie sulla professionalità e sul mantenimento delle capacità psico-attitudinali a relazionarsi, in condizioni di stress, con soggetti vulnerabili. E poi l’estensione, ove possibile, delle visite dei parenti lungo l'intero arco della giornata.

Secondo Tutolo, il provvedimento legislativo è volto a tutelare i cittadini fragili e a impedire che si ripetano inaccettabili violenze fisiche e psicologiche.

“È nostro dovere – ha dichiarato – proteggere in ogni modo quelle persone che non sono nelle condizioni di potersi difendere da sole o di denunciare i soprusi subiti. Ed è in questo senso che va la mia proposta di legge che introduce strumenti normativi mirati a tutelare da condotte scellerate anziani e disabili inermi, e, nel medesimo tempo, a dare serenità alle famiglie che affidano i propri cari a strutture da cui è legittimo attendersi cura, assistenza e rispetto.

Quelle che ho presentato sono dunque delle disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno. La norma stabilisce che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza deve essere effettuata in conformità degli attuali regolamenti nazionali ed europei sulla privacy e sui diritti delle persone con disabilità e per la loro attivazione sarà necessario acquisire il consenso degli ospiti o dei loro tutori. È previsto che la presenza di detto sistema debba essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area video sorvegliata e che le registrazioni debbano essere effettuate in modalità criptata e visionate esclusivamente dall'Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti. L’installazione dovrà rientrare tra i requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale con il servizio sanitario regionale ed è requisito indispensabile per ottenere o mantenere, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle strutture private richiedenti. Nel provvedimento legislativo si tiene conto anche del progressivo logoramento psico-fisico che può derivare dall'espletamento di mansioni che richiedono prestazioni di assistenza continuativa e perciò si prevedono anche verifiche periodiche sulla professionalità e sul mantenimento delle capacità psico-attitudinali del personale. Lungi dal voler colpevolizzare un'intera categoria professionale che ha indubbi meriti da poter vantare, questo, insieme all’obbligo delle telecamere è da intendersi come uno strumento di deterrenza e di tutela per i soggetti più fragili, nell’interesse delle famiglie che nelle strutture sociosanitarie hanno i loro cari e anche degli stessi operatori, medici e assistenti che ogni giorno svolgono il loro lavoro con dedizione ed impegno e che vengono danneggiati sul piano dell'immagine e della loro professionalità dalla presenza di alcuni soggetti irresponsabili. Infine, il disegno di legge prevede anche la relazione annuale che la Giunta regionale è tenuta a trasmettere al Consiglio Regionale della Puglia in merito all'attuazione della legge e ai dati rilevati dalle autorità competenti sulle condotte di maltrattamento o di abuso anche psicologico commesse. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Ritengo che questo sia un passo decisivo verso la riconquista della dignità umana e professionale di tanti cittadini – conclude il consigliere - e confido in una larga condivisione di questa legge, aperta alle opportune modifiche, all’interno del Consiglio, che spero le dia priorità”.

Red.