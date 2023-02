Pitta revoca le restrizioni ‘musicali’

Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha revocato la sua ordinanza di restrizione delle emissioni sonore di cinque locali del centro storico, tra Via Amicarelli (dal civico 1 al 20) e Via Marrone (civici 1-3-5). Questo pomeriggio ha firmato un nuovo provvedimento con cui ha sostanzialmente aggiustato il tiro, rispetto alle clamorose e drastiche imposizioni con le quali aveva vietato, per quattro mesi, ogni tipo di diffusione musicale, sia esterna che interna ai rispettivi esercizi frequentati soprattutto dai giovani nelle ore serali e notturne.

E lo ha fatto proprio oggi che è il 30esimo giorno dall’inizio della precedente vigenza, oltre il quale la situazione avrebbe potuto prendere una piega giudiziaria piuttosto serrata, con dichiarata intenzione dei privati di rivolgersi al Tar Puglia per far valere le proprie ragioni in merito a possibili lesioni dei propri diritti.

Nel testo di Pitta, infatti, viene riportata la circostanza che i cinque gestori dei locali avrebbero incaricato un avvocato di rappresentare le loro istanze, peraltro tutti insieme confluiti in un incontro a Palazzo Mozzagrugno che sarebbe stato decisivo per la sostanziale marcia indietro e rimodulazione delle prescrizioni, narrate con qualche equilibrismo lessicale a supporto della nuova tesi che ora prevede il divieto assoluto h24 di emissioni sonore esterne, mentre quelle interne sono consentite nella modalità “sottofondo musicale” (cioè senza eccedere l’ordinario vocio degli avventori) dalle 6 alle 24 di ogni giorno.

Pitta si è comunque riservato di intervenire nuovamente in caso di successive violazioni nei prossimi 30 giorni, peraltro prevedendo ancora una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro e il rischio della chiusura temporanea in caso di due infrazioni commesse in un anno solare.

Dal canto loro, gli esercenti si sono impegnati a “innalzare il livello di attenzione nei confronti delle problematiche che hanno portato all’ordinanza”, derivanti dalla presentazione di esposti e proteste da parte dei residenti della zona, a proposito del disturbo del riposo e della quiete pubblica e della mancanza di requisiti di sicurezza e ordine pubblico dei luoghi affollati, senza contare gli interventi ripetuti da parte delle forze dell’ordine.

Il provvedimento di Pitta, sebbene abbia sostanzialmente azzerato i fenomeni rumorosi lamentati e quindi portato a un “raffreddamento dei conflitti”, era stato contestato in più punti, soprattutto perché in possibile contrasto con le norme nazionali del settore che tutelano la libera concorrenza del mercato per gli orari di apertura e chiusura nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

E l’ordinanza ha anche un connotato politico, perché auspica l’adozione di un apposito regolamento comunale da adottare con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, riguardante il settore ma valido per l’intero territorio cittadino.

r.z.