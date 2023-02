La pioggia di San Giovanni a Motta

Non fa alcuna differenza se la classificazione sia “evento prodigioso” anziché “miracolo”, perché per la tradizione storica di Motta Montecorvino quel 6 maggio 1901 è una data che resta nel patrimonio della comunità, da tramandare e fissare come un momento in cui il sacro e il profano si fondono per darsi esaltazione reciprocamente.

La pioggia di quel giorno è ancora nella memoria dei racconti degli anziani, non esistono più testimoni oculari, perciò è ancora più importante mettere per iscritto i racconti di chi c’era e ha vissuto quella giornata straordinaria e ascoltato tutti i commenti che ne sono seguiti.

Per questa opera ci ha pensato Carmine Lepore, medico in pensione che ha trovato modo e tempo di mettere per iscritto un racconto intitolato proprio "La pioggia di San Giovanni". E' il resoconto di quanto lui stesso ha sentito dire dalla nonna, a proposito di quella pioggia che nel giro di poche ore ha spazzato via tutti i timori e le paure di una siccità che mordeva l’economia e la sopravvivenza della piccola comunità dei Monti dauni, così come quella dei centri vicini.

Ma a Motta, quanto accaduto è stato attribuito all’intervento di San Giovanni Battista, ancora oggi venerato con grande fervore con la solenne processione a Monte Sambuco, alla quale accorrono i mottesi da ogni parte del mondo, segno evidente di una devozione larga e partecipata, e soprattutto sentita.

Il testo, con la prefazione di monsignor Raffaele Antonacci che è stato parroco per 26 anni nel piccolo borgo, quindi testimone diretto dell’impegno per il santo locale che è il sintomo di una fede semplice ma efficace e tramandata per generazioni, narra proprio di quella giornata, della quale però non esistono atti ufficiali, nè rilievi meteorologici.

Lepore se ne duole, ma ha già promesso di non rinunciare a trovarli, nel frattempo ha voluto riassumere l’origine di quella festa campestre e gioiosa, istituita proprio per quanto accaduto il 6 maggio di 122 anni fa.

E l’input alla sua iniziativa è stato proprio questo, cioè colmare il più possibile una lacuna storiografica ma dando colore e calore alle vicenda, e focalizzandosi quindi non solo sugli accadimenti, ma anche sulle persone del tempo, descrivendo “la loro quotidiana lotta con un’agricoltura di montagna che richiedeva tanta fatica e che spesso, in maniera ingrata, non compensava affatto le fatiche di chi lavorava quella terra. Perciò è importante anche soffermarsi sui sentimenti, le ansie, le gioie e le preoccupazioni vissute dalla gente”.

E tutto nasce da quanto ascoltato in casa, tra gli affetti più cari: “Per anni, nella mia mente è risuonato il racconto di quel 6 maggio 1901 fatto da mia nonna, Teresa Palmieri – ha scritto Lepore nella presentazione - che è stata testimone dell’evento: lei era bambina a quell’epoca, ha vissuto quella giornata ed ha assistito al prodigio e mi ha trasmesso non solo il racconto dell’evento, ma anche le sue emozioni di quel giorno. Per tanto tempo non sono riuscito a cogliere il senso vero di quella narrazione. Solo con l’avvento dell’età adulta sono riuscito ad afferrare, nei ricordi di quel suo racconto, la durezza della sua vita e di quella di tutti i contadini di quell’epoca. Oggi noi non siamo in grado nemmeno di comprendere quale fosse la crudezza della loro condizione, le loro angosce e le loro preoccupazioni. Il mio è solo un tentativo di provare a narrarle, anche se in maniera parziale, per rendere onore a tanta gente di Motta Montecorvino che ha lottato, giorno dopo giorno, contro avversità e povertà, ed è riuscita a fare in modo che i loro figli e nipoti potessero migliorare le loro condizioni di vita. Noi, eredi di quella gente, dobbiamo guardare a loro con rispetto e, soprattutto, con l’orgoglio di essere loro discendenti”.

Riccardo Zingaro