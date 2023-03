Giunta bocciata sul nuovo Centro Anti Violenza

La questione era rimasta sotto traccia per settimane, ma la carenza di spazi del Centro Anti Violenza di Lucera viene certificata anche dall’Amministrazione Pitta che infatti avrebbe previsto di collocarlo in un terraneo di Piazza San Giacomo, immobile che è nella disponibilità del Comune perché è uno dei tre confiscati alla criminalità organizzata.

Se sia quella una sede efficace per la tutela della riservatezza delle donne è tutto da verificare, mentre per il momento l’intenzione si è rivelata comunque un flop, perché l’Agenzia per la Coesione Territoriale non ha inserito Lucera tra i destinatari del finanziamento di 220 mila euro richiesti per lo scopo, sulla base di un progetto redatto da due tecnici locali e risalente ad aprile scorso quando poi è stato effettivamente presentato al ministero. La fonte è quella del Pnrr, la missione 5 degli “Interventi speciali per la coesione territoriale e la valorizzazione dei beni delle mafie”.

In buona sostanza, il problema risiede proprio nella disponibilità materiale di quelle due stanze, così come evidenziato dal responsabile del procedimento che poi in effetti ha rigettato la richiesta di Palazzo Mozzagrugno, dove invece ritengono di aver adempiuto alle integrazioni richieste da Roma.

“L’ente non ha fornito i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio fissato dal Rup – è scritto nella motivazione – e non si riscontra la coincidenza tra i beni oggetto di intervento indicati, il decreto di destinazione e l’atto di trascrizione”.

E così la Giunta ha dato mandato legale all’avvocato dell’ente di presentare ricorso al Tar, che nelle questioni che riguardano i fondi del Pnrr come in questo caso, è quello del Lazio, e non della Puglia come si credeva in un primo momento. L'assessore al Contenzioso Claudio Venditti ha riferito in Consiglio comunale di essere molto fiducioso in un accoglimento della doglianza, anche perchè la documentazione richiesta sarebbe stata comunque già fornita per tempo. Sulla motivazioni del ritardo, a ogni modo il dirigente del settore, Pietro Savoia, ha candidamente ammesso durante i lavori di non essere riuscito a fare prima, perchè in quei giorni gli uffici erano sguarniti di personale.

In realtà, che ci fossero problemi nel settore lo si sapeva da tempo, perché proprio Luceraweb a ottobre scorso aveva riferito che Lucera era uno degli otto Comuni di Capitanata a disporre di beni confiscati alla criminalità organizzata, ma pure uno dei sei quasi del tutto inadempiente nella gestione non solo pratica ma anche burocratica della questione, non pubblicando nemmeno l’elenco degli immobili. La circostanza era emersa dall’apposito report denominato “RimanDATI” promosso da Libera in collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, incentrato su una rilevazione risalente al 2020.

Il Codice antimafia prevede l’obbligo per gli enti di rendere noto, sui propri siti internet, quali siano quelli trasferiti al loro patrimonio indisponibile e l’utilizzo che ne viene fatto per scopi istituzionali o sociali, secondo quanto stabilito dalla legge che ormai ha 25 anni di vita e che fornisce 11 indicazioni da rispettare. In provincia di Foggia l’unico veramente attento è Cerignola, mentre San Severo rispetta circa la metà dei requisiti richiesti. Note dolenti e nessun criterio reso noto, invece, per Foggia, Lesina, Manfredonia, Orta Nova, Peschici e proprio Lucera che nel 2018 ha ricevuto dall’Agenzia del Demanio tre immobili sequestrati: una rimessa ubicata a contrada Montaratro, un ex bar in Via Federico II 49 e proprio i terranei in Piazza San Giacomo 35-36. Per questi ultimi due è pure sparita da tempo la targa in plexiglass che ne segnalava il particolare status.

Per questi beni esiste un regolamento approvato dal Consiglio comunale a novembre 2019 che prevede il loro riutilizzo, affidandoli a soggetti privati per scopi sociali o per finalità di contrasto ai fenomeni criminali, secondo le più svariate modalità, ma anche a destinatari istituzionali. Nonostante varie promesse dell’indizione di un bando, non risulta mai essere stato pubblicato.

Riccardo Zingaro