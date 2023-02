La partenza 'improvvisa' di padre Giovanni Iasi

Gent.mo direttore di Luceraweb, Riccardo Zingaro,

martedì 14 febbraio ho letto l'articolo che annunciava la partenza improvvisa di padre Antonio Alemanno dal Convento San Francesco di Lucera al Convento della Grottella di Copertino, lamentando l'oscurità sulle motivazioni del trasferimento. Della questione non ho competenza; eventualmente sarà il superiore di Lucera a intervenire per chiarire i termini del trasferimento.

Senonchè è stato fatto il mio nome, inopportunamente, facendo intendere ai lettori anche la misteriosità del mio trasferimento da Lucera a Copertino nel lontano 2012. Non fu affatto misteriosa la mia partenza! Ritengo doveroso questo mio intervento per informare i lettori del mio trasferimento da Lucera nel 2012. Il fatto maturò nei mesi precedenti, durante il Capitolo Provinciale Straordinario dei Frati Minori Conventuali Pugliesi, svoltosi a Lucera in Casa Betania nel novembre 2011: un progetto di valorizzazione del Santuario della Grottella di Copertino con la presenza di una piccola comunità religiosa. Qualche mese dopo io aderì all'appello del Capitolo Provinciale e manifestai la mia disponibilità al padre Provinciale Michele Pellegrini.

La sera del venerdì 17 febbraio 2012, incontrai la Consulta Pastorale del Santuario composta da 14 laici e i tre religiosi della comunità, convocata per la programmazione della Quaresima. Ricordo molto bene quanto dissi, con sincera emozione, all'inizio della seduta: "Vi ricorderete questa data per la comunicazione che sto per darvi. La cosa non sarà certo di vostro gradimento. Tra alcune settimane lascerò Lucera e andrò al Santuario della Grottella in Copertino". D'accordo col padre Provinciale, avevo presentato le dimissioni da Guardiano e Rettore della comunità lucerina che reggevo dall'agosto del 2005. Mi attirava il progetto di quella nuova esperienza spirituale. Risposi ad alcune domande dei presenti, li pregai di diffondere la notizia. Celebrai la Messa di saluto la domenica precedente la mia partenza, salutai tutti e lasciai Lucera il 16 marzo, con molta nostalgia per quegli anni belli vissuti accanto al grande Padre Maestro. Negli ultimi mesi, durante l'Anno Fasaniano 2010-2011 per il 25° della Canonizzazione del Fasani, avevo scritto con tanto affetto il testo di una biografia del Santo. Vide la pubblicazione, per la LDC di Torino, nell'ottobre di quell'anno e la presentai nel Santuario lucerino durante la Novena del Santo. L'esperienza della Grottella purtroppo non ebbe una sorte felice, per cui l'anno dopo (2013) fui eletto superiore e parroco del Convento-Parrocchia dell'Annunziata di Spinazzola (BT). Questo è quanto.

Dovere della verità, a scanso di ipotesi oscure e misteriose, assolutamente inesistenti.

Padre Giovanni Iasi, Gravina in Puglia, Convento-Parrocchia san Francesco

Ringraziamo padre Giovanni, che molti a Lucera ricordano ancora con affetto, per questo chiarimento su una vicenda che, lui stesso ha ricordato, è maturata nell’ambito di un organismo ecclesiastico e poi rivelata durante la Consulta del santuario. Si tratta di contesti chiaramente non pubblici e quindi non aperti a chiunque, per cui la comunicazione successiva non ha certamente avuto l’efficacia che avrebbe meritato. Io stesso, all'epoca e successivamente, ho più volte chiesto spiegazioni come giornalista sulla questione, ma dal diretto interessato ho ricevuto solo un silenzio che certamente non ha aiutato la verità, oltre ad aver addirittura registrato il vanto di chi asseriva di conoscere quelle reali. A ogni modo, ancora oggi non sono pochi in città quelli che non hanno mai conosciuto queste motivazioni che, evidentemente, non avevano niente di oscuro. (r.z.)