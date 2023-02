Bambini trovano un portafogli, e lo restituiscono

Oggi alle 13.30 in via Vittorio Veneto mi è caduto il portafoglio. Due ragazzini della scuola elementare lo hanno ritrovato. Hanno visto la mia patente ed hanno chiesto ad un signore adulto se conoscevano la persona del documento. Questo signore mi ha riportato il portafoglio. Esistono ancora in questa città esempi positivi. Specie provenienti da bambini. Questo ci fa ben sperare.

Franco