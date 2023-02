Premio Lupo: Giorgio Tirabassi alla premiazione

Designati i vincitori della 15esima edizione del “Premio Lupo”, concorso letterario che è un incontro di cultura e di territori, la cui direzione artistica è affidata alla Piccola Compagnia Impertinente, compagnia teatrale foggiana diretta da Pierluigi Bevilacqua.

La cerimonia di premiazione si terrà a Faeto venerdì 24 febbraio, alle 18, nella Sala polifunzionale “Ins. Pierino Pavia”.

Oltre ai sindaci dei sei Comuni promotori, Castelfranco in Miscano, Foiano Valfortore e San Bartolomeo in Galdo, nel Beneventano, e Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Roseto Valfortore, nel Foggiano, saranno presenti anche l'assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, e la delegata alla Cultura della Regione Puglia, Grazia Di Bari.



Ospite della serata sarà l'attore e regista Giorgio Tirabassi, protagonista della produzione cinematografica e teatrale italiana, volto noto al grande pubblico. Con lui si parlerà di teatro, cinema, del ruolo della cultura nei piccoli centri e come valorizzare le peculiarità dei Comuni a rischio spopolamento.

Ad aprire la cerimonia sarà la Corale del Comune di Faeto con due brani in franco-provenzale.



I tre vincitori, provenienti da Lombardia e Toscana, si sono aggiudicati il titolo per il miglior racconto breve nelle categorie in gara: “Drama”, “Comedy” e “Drama-Comedy”. Per ogni categoria è previsto un premio di 700 euro, più un buono libri di 50 euro spendibile presso la libreria Ubik di Foggia, che è partner del concorso.



Il Premio Lupo esiste dal 2007. Nacque a Roseto Valfortore da una chiacchierata tra Lucilla Parisi (attuale sindaco di Roseto Valfortore) e l’attore Michele Di Virgilio, che girò un cortometraggio a Roseto, “Pallafatù”, con i ragazzi della scuola media ed elementare. Per il concorso letterario, fu scelto questo titolo per le affinità di questi territori al lupo, sia l’uno che l’altro a rischio estinzione nonostante le loro peculiarità. Nel 2011 e nel 2012 la direzione artistica fu affidata alla Piccola Compagnia Impertinente e quell’edizione segnò importanti novità nelle sezioni in concorso e nelle giornate dedicate alla premiazione e agli eventi.

Dopo otto anni, dal 2019 la direzione artistica è tornata alla stessa compagnia teatrale diretta da Pierluigi Bevilacqua e il Premio Lupo ha registrato nuovamente partecipazioni da record da parte di tutta Italia, diventando un concorso letterario noto a livello nazionale.

