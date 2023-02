Un progetto contro le 'dipendenze' giovanili

In sedici Comuni dei Monti dauni, quelli riuniti sotto l’Ambito del Piano sociale di Zona di Troia (Accadia, Anzano, Ascoli, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle, Deliceto, Faeto, Monteleone, Orsara, Panni, Rocchetta e Sant’Agata di Puglia) arriva un progetto per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da alcool e droghe nei giovani.

Si chiama “SOS Dipendenze” e sarà condotto dalla Cooperativa Sociale Anteo che si è aggiudicata la gara, per 132 mila euro, con un percorso di 18 mesi informazione e sensibilizzazione tra i giovani e giovanissimi.

A partire dai prossimi giorni, una equipe, composta da specialisti e coadiuvati da personale formato, a bordo di un’unità itinerante farà tappa in tutti i comuni dell’Ambito per incontrare i ragazzi nelle scuole e nei luoghi di maggiore aggregazione. L’attività sarà incentrata sull’attenzione dell’aumento di consapevolezza delle proprie scelte (consumo/non consumo); sull’aumento della capacità di critica nel rapporto tra la persona e la sostanza (uso, abuso, tolleranza, assuefazione, dipendenza, influenzamento, etc.).

I ragazzi potranno sottoporsi a prove di equilibrio e coordinamento per sperimentare la sensazione tipica del disagio legata all’abuso alcolico e dai cannabinoidi. Si tratta di un particolare modulo animativo basato sull’utilizzo di occhiali che, alterando la vista, simulano l’effetto provocato dall’alcol e dai cannabinoidi. Gli occhiali sono di due tipi: il primo riproduce un’alterazione pari ad un tasso alcolemico tra lo 1-1,5g/l, mentre il secondo simula il consumo da cannabinoidi corrispondente a due spinelli, così da innalzare il livello di consapevolezza dell’utenza, offrendo quindi strumenti di prevenzione e di protezione rispetto a comportamenti a rischio connessi con l’utilizzo di alcol e sostanze psicotrope.

