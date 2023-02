C’era una volta Massimo Troisi a Lucera

Domenica scorsa Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni, e la ricorrenza non è affatto sfuggita al mondo della cinematografia italiana, visto che nel giro di pochi giorni sono stati rilasciati sulle piattaforme streaming due documentari sulla vita e le opere dell’attore, autore e regista partenopeo: “Il mio amico Massimo”, realizzato da Alessandro Bencivenga e disponibile su Tim Vision, e “Buon compleanno Massimo” di Marco Spagnoli, visibile su RaiPlay e già mandato in onda anche venerdì scorso su Rai3.

E poi c’è il vero e proprio film di Mario Martone, dal titolo “Laggiù qualcuno mi ama” che è uscito ieri nelle sale, scritto assieme ad Anna Pavignano, una delle prime compagne di Troisi, con la quale ha firmato alcune sceneggiature.

Ma se la sua figura viene ovviamente identificata con Napoli, la sua gente, la sua cultura e la sua sociologia declinata nello stesso tempo in maniera divertente e riflessiva, Lucera è sicuramente una delle città che è rimasta nel cuore di Troisi, senza contare che un filo nascosto ha sempre legato il luogo e l’uomo, forse senza che quest’ultimo forse se ne sia mai reso conto fino in fondo.

Non molti sanno, infatti, che il celeberrimo trio “La Smorfia” in origine si chiamava “I Saraceni”, personaggi che solo Lucera in Puglia può vantare nella sua storia plurisecolare, sempre assieme a Lello Arena ed Enzo Decaro, con quest’ultimo che addirittura presentava ancora il suo cognome reale, Purcaro.

Tuttavia, il vero legame con la città si salda in occasione della realizzazione del film “Le vie del Signore sono finite”, girato nel 1987 praticamente tutto nel centro storico, negli esterni tra Piazza Duomo e Via d’Angiò, e in alcuni relativi terranei, come il Circolo Unione, l’ex tabaccheria adiacente e un negozio di fiori nel quale per l’occasione era stata ricreata una “latteria”.

E proprio accanto a quel locale ancora oggi è aperta la bottega fotografica di Costantino Catapano che quel set lo ha vissuto in primissima persona, facendone parte dopo essere stato apprezzato dalla produzione per le sue capacità e per le conoscenze in materia, avendo egli stesso avuto trascorsi di scenografia all’Accademia delle Belle Arti. Catapano ha costituito una risorsa sul posto, non prevista in principio ma che si è rivelata preziosa, soprattutto nel reclutamento e valutazione delle comparse, per le quali faceva una prima selezione anche di carattere fotografico, poi sottoponendo i “provini” al regista che quindi ha conosciuto benissimo.

“Ricordo tutto di quella bellissima esperienza che per me è stata di grande valore umano e professionale – ha raccontato – perché Troisi all’epoca era già un grande, ma non si comportava come tale. Quando noi lucerini ci avvicinammo all’inizio, eravamo molto timorosi, lo chiamavamo ‘dottore’, ma lui subito ci fermò. ‘Io so’ Massimo!’, ci disse. Avendo collaborato alla parte estetica delle riprese, posso rivelare con grande orgoglio che lui mi confidò di aver apprezzato tantissimo la città, tanto che avrebbe voluto farne altri di film qua, ricorrendo ad altri scorci del centro storico, e si doleva del fatto di dover pernottare a Foggia (in quegli anni la capacità ricettiva della città non riusciva a ospitare tutto il cast, ndr) perché avrebbe voluto essere sempre sul posto, anche di notte, per trovare l’ispirazione per alcune scene, che poi pure sono state fatte”.

Nel documentario Rai, peraltro, un altro retroscena sul film lo ha raccontato direttamente lo scenografo Francesco Frigeri, ricordando che Troisi non si accontentò dei sopralluoghi sulle location esterne, ma volle la piantina di ogni locale che avrebbe utilizzato per le riprese, così da conoscere con precisione gli spazi a disposizione, in cui far muovere gli altri attori principali come Massimo Bonetti, Marco Messeri, Jo Champa (con la quale stava insieme in quel periodo) ed Enzo Cannavale che già conosceva Lucera per esserci stato nel 1976 con “Il soldato di ventura”.

Catapano nel 2007 è stato anche tra gli animatori di una mostra fotografica con i suoi scatti di venti anni prima, e nell’occasione venne a visitarla anche Rosaria Troisi, che ancora oggi promuove l’immagine e il ricordo del fratello che, per il fotografo lucerino, è stato semplicemente “un genio del cinema ma soprattutto una persona intelligente”.

Infiniti gli aneddoti di quei giorni, come quello riferito di quando lo stesso Troisi ammise che il titolo non c’entrasse nulla con la storia, ma semplicemente gli piaceva come suonavano le parole, lui che su parole, mimica facciale e gesti aveva basato tutta la sua espressività.

Ma non tutto andò liscio in quella speciale primavera di 36 anni fa, perché chi era dentro alla produzione si accorse di qualche interferenza della criminalità locale, oltre che del furto dell'attrezzatura fotografica, senza contare la concomitanza dei lavori di ristrutturazione del campanile della Cattedrale, ma soprattutto le attività si dovettero interrompere per qualche giorno perché stava per materializzarsi un evento storico per la città: la visita di papa Giovanni Paolo II che avvenne il 25 maggio 1987, peraltro con Piazza Duomo individuato come luogo principale del suo incontro con i fedeli.

Riccardo Zingaro