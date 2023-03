Pallavolo, De Troia tra i migliori giovani pugliesi

Non succede tutti i giorni, anzi accade piuttosto raramente in provincia di Foggia, che un giovane giocatore di pallavolo riesca a emergere a livello regionale, anche perché la Puglia è uno dei migliori territori nel settore maschile. In questo periodo sta accadendo per Alessandro De Troia, classe 2007 di Lucera, che è stato convocato (unico atleta di Capitanata) per il Regional Day che si è tenuto lo scorso 7 marzo a Fasano.

Hanno partecipato 36 ragazzi che hanno svolto un allenamento condotto dai selezionatori della nazionale italiana under 17 maschile, Monica Cresta e Maurizio Menarini, oltre ai tecnici del Centro di Qualificazione Regionale Puglia. Nell’occasione è intervenuto anche Vincenzo Fanizza, l’allenatore della nazionale italiana B e campione europeo under 22 e mondiale under 19 e pre juniores. La supervisione di tutto il movimento federale da anni è affidata al mostro sacro Julio Velasco.

De Troia è quindi inserito nel processo di qualificazione regionale nel ruolo di Libero, ma ha iniziato giocando schiacciatore laterale con la New Volley Lucera e oggi è tesserato con l’Intrepida San Severo, società con la quale sta disputando sempre come attaccante-ricettore tutta la trafila dei campionati di categoria under 17 e under 19, agli ordini del suo attuale tecnico Michele Ferrara. Nel suo palmares ha già la vittoria dell’anno scorso del Trofeo delle Province celebrato a Massafra.

“La nostra ricerca di talenti viene effettuata tra ragazzi che presentano già misure antropometriche importanti o capacità tecniche interessanti - è stato il commento di Monica Cresta che quest’anno guiderà il gruppo nell’Europeo Under 17 – e qui in Puglia abbiamo visto che i ragazzi lavorano bene e crescono sotto tutti i punti di vista. Loro devono essere contenti di giocare in una regione attenta a questi aspetti”.

r.z.