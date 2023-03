La New Ikba riparte di slancio nel 2023

La New Ikba Lucera continua la sua intensa attività nazionale nel kick boxing, confermandosi ad alti livelli in questo inizio di stagione che prevede le consuete tre tappe di qualificazione del campionato italiano Wtka, prima della finale di Rimini fissata come sempre a giugno.

Dopo la prima di febbraio a San Severo, la seconda c’è stata due domeniche da a Velletri, dove si sono ritrovati ancora una volta circa 500 atleti provenienti da sei regioni: Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Campania e Puglia, facenti parte del raggruppamento centro-sud, uno dei tre in cui è suddiviso il Paese.

Gli atleti lucerini scesi in pedana sono stati undici, e i risultati del gruppo diretto da Serena Calabrese e Ciro Ianigro sono stati ritenuti soddisfacenti, con 20 podi, suddivisi tra 14 medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo.

Nella categoria Bambini 8-12 anni, Ryan Manganiello (-57kg) ha vinto le sue due gare di light contact e kick light, così come Antonio Tibello (-69kg), mentre Michele Di Maggio (-32kg) ha vinto la sua gara del light contact ed è arrivato terzo nel kick light. Michael Russo (-42kg), invece, è arrivato secondo nel light.

Nella categoria Cadetti 13-15 anni, Alessio Giglio (-57kg) ha sbaragliato la concorrenza in entrambe le specialità, Vittorio Morrone (-69kg) è arrivato secondo nel light e terzo nel kick.

Nella categoria Juniores 16-18 anni, Antonio Alfredo Giglio (-74kh) e Alessio Silvestre (-89kg) hanno vinto entrambe le competizioni, mentre Antonio Sansarella (-69kg) ha vinto nel light ed è arrivato terzo nel kick.

Nella categoria Seniores 19-35 anni, Rosangela Iannelli (-70kg) ha vinto nel light ed è arrivata seconda nel kick, e infine Costantino Scioscia (-90kg) ha vinto nel kick.

L’ultimo appuntamento del trittico della Maratona Marziale è in programma a Napoli il prossimo 16 aprile.

r.z.