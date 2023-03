Premio al pesce fresco di Mario Testa

Ne sono otto in tutta la Puglia, e solo tre in provincia di Foggia. E l’ultima che si è aggiunta in ordine di tempo è la Omega3 di Lucera tra le pescherie riconosciute da “Pescatori a Tavola”, la guida nazionale anche per gli operatori della categoria, in cui vengono selezionate le eccellenze della filiera italiana del settore, suddivise proprio tra negozi, ristoranti e pure pescherecci.

Il titolare Mario Testa va orgoglioso di questo risultato che premia circa 40 anni di lavoro quotidiano, sempre alla ricerca della migliore qualità possibile, muovendosi tutte le mattine tra le marine di Manfredonia, Termoli e Vasto.

“Non me l’aspettavo – ha riferito a Luceraweb – ma avevo capito che gli ispettori mi tenevano d’occhio, dopo essere stato segnalato da professionisti del nostro ambiente. Hanno analizzato tutta la mia filiera, e sono venuti addirittura a vedere quando, dove e come compro la merce, e poi subito dopo sono venuti nel mio negozio di Via Porta Foggia, a valutare l’allestimento, le attrezzature e l’espozione. Sono veramente contento che siano stati apprezzati gli sforzi che faccio, perché amo il mio lavoro e alla mia clientela offro solo prodotti freschissimi, tra frutti di mare e pescato rigorosamente locale”.

