Evento da record per i pastori tedeschi

A Lucera non si erano mai visti tanti cani tutti insieme, e tutti pastori tedeschi che per l’intera giornata di domenica hanno “affollato” il bosco didattico Mezzana Grande dove si è celebrato un importante raduno nazionale della razza. Ne sono arrivati 161, dalla Lombardia alla Sicilia, in un evento promosso, organizzato e allestito dalla sezione foggiana della “Società Amatori Schaferhunde”, in pratica i depositari dei segreti con i quali si fa nascere, crescere e sviluppare una delle tipologia canine più famose e diffuse in Europa.

I giudici incaricati erano di caratura internazionale, Giuseppe Paffoni, Mauro Di Festa, Marc Renaud e Luigi Bricchi che hanno valutato le sedici categorie (tra maschi e femmine) tra prove statiche e dinamiche: Baby (fino a 6 mesi), Juniores (fino a 9), Cuccioloni (fino a 12), Giovanissimi (fino a 18), Giovani (fino a 24), Adulti (sopra i 2 anni), Libera e Peloni.

Alla fine, ad aggiudicarsi il premio come miglior gruppo è stato l’allevamento Von Ezenthal di Napoli, e un cane foggiano, Unzo di Camporeale, si è classificato primo tra i cuccioloni maschi.

Nella classe regina degli adulti, tra i maschi ha vinto Maikus v.Contra Haus di Mantova, 5 anni, una vera e propria celebrità dell’ambiente, seguito da Hanton della Val Sangro, 3 anni, di Chieti e infine Ilko della Gens Pontina, 4 anni, di Aprilia.

Tra le femmine, ha prevalso Una di Poggio del Sole, 3 anni e mezzo, di Ragusa, seguita da Zhiwa d'Ulmental, 3 anni e mezzo, di Montecatini, e infine Steffy v.Ezenthal, quasi 4 anni, da Giugliano in Campania, facente parte proprio del team che si è rivelato il migliore della giornata.

Il presidente nazionale del settore pastore tedesco, Michele Pianelli, presente sul posto ha definito il raduno "uno dei migliori appuntamenti della stagione, peraltro allestito in una splendida location. Siamo molto contenti di aver fatto questa scelta nuova – ha aggiunto – in un momento storico in cui il settore gode di ottima salute, e in efeftti abbiamo visti cani bellissimi".

L’allevatore è quella figura che si prodiga per produrre cuccioli belli, sani e di buon carattere, cioè quel tipo di cane che non viene praticamente mai abbandonato. Per arrivare a certi risultati bisogna effettuare un lavoro lungo, intenso e accurato, studiando e selezionando la giusta genetica negli incroci tra esemplari, con l’obiettivo di arrivare al cosiddetto “traguardo cinotecnico”, ovvero il cane assolutamente bello, bravo e sano. E un cucciolo può arrivare a costare anche migliaia di euro, nell’ambito di quello che in certi ambienti del nord Italia rappresenta un vero e proprio business.

Di contro, l’Associazione nazionale del settore diffida sempre da quei presunti operatori, ai fini della loro precisa individuazione, che presenta, come allevati, cani di razze diverse importati dall’est Europa, che coprono le femmine a ogni calore, che stipano gli animali in batteria uno sull’altro, che non fa alcun iter vaccinale o test genetico.

In Capitanata operano sei allevamenti da pastore tedesco, quattro a Foggia e due proprio a Lucera. A presiedere l’associazione provinciale è Franco Perna, ex insegnante che da oltre 40 anni di occupa del miglioramento della razza che ormai fa parte della sua famiglia, con il suo allevamento Castello Svevo.

“Siamo andati oltre le aspettative sono tutti i punti di vista – è stato il commento a fine giornata di Perna – sia come affluenza che come efficienza organizzativa, e infatti abbiamo ricevuto i complimenti da tutti. Per noi si trattava anche di una prova nuova che credo abbiamo superato alla grande, peraltro facendo una bella opera di promozione sul nostro territorio che molto spesso nemmeno conosce ambienti come il nostro”.

Riccardo Zingaro