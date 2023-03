Poesia per la pace, sabato la premiazione

E’ arrivato alla 17esima edizione il concorso scolastico denominato “Una poesia per la pace”. L’iniziativa è sempre del Club per l’Unesco Federico II di Lucera che renderà noti i vincitori con una cerimonia in programma sabato 25 marzo alle 18 nell’aula magna della scuola Ipia di Viale Dante. La Giornata mondiale sul tema è stata celebrata martedì scorso.

Nell’occasione il sodalizio, che nel 2023 festeggia i 20 anni dalla fondazione, assegnerà i riconoscimenti ai partecipanti delle scuole medie e superiori della Puglia che si sono cimentati sul tema: “La pace: un sogno. I nostri atti di dialogo, di perdono, di riconciliazione, sono mattoni che servono a costruire l'edificio della pace. (Papa Francesco)”.

I lavori sono stati valutati dalla giuria composta da Michele Urrasio (presidente) e dagli altri componenti Raffaele Manna, Liliana Grasso, Giada Cimino e Vincenzo Beccia.

Previsti premi ai primi tre classificati delle due sezioni e libri di poesie ai primi otto, mentre il vincitore nella sezione “Scuola secondaria di 2° grado” verrà premiato con l'iscrizione gratuita alla sezione giovanile Under 30 del Club Unesco di Lucera.

Nell’occasione verrà presentato il volume, edito da Multigrafica, che racchiude gli esiti delle quattro edizioni precedenti del Concorso, con tutte le poesie premiate e segnalate, con dedica particolare alla memoria di Enza Pergola e Antonietta Forte, socie del Club e componenti della giuria fino alla loro scomparsa.

La manifestazione sarà trasmessa anche on line, sulla pagina Facebook del Club.

