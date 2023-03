Sala ‘Gifuni’ alla biblioteca

Quando si parla della biblioteca di Lucera, non si può prescindere dal rievocare la figura di Giambattista Gifuni che di quella istituzione (quando era allocata a Palazzo Mozzagrugno) ne è stato animatore, promotore, difensore e custode. Adesso (in realtà da un numero eccessivo di anni) non esiste nemmeno il direttore, e le conseguenze si vedono in termini di accuratezza, vitalità e affidabilità di un luogo che viene tenuto in piedi solo da qualche zelante dipendente o generosi volontari che comprendono la valenza di una ricchezza prima cittadina e poi universale che non di rado, e con complicità purtroppo indimostrabili, è stato attaccato da topi di biblioteca dalle sembianze umane.

Venerdì 24 marzo nell’attuale sede di Viale Libertà sarà occasione, su assenso dell’Amministrazione Pitta che ha accolto una richiesta arrivata dala società civile, di dedicare la sala lettura del complesso di San Pasquale alla memoria dell’intellettuale che ha segnato la vita culturale di un territorio molto più ampio del suo luogo di origine. E’ annunciata la presenza della figlia Titti, e dei nipoti, l’attore Fabrizio e e il bibliotecario della Camera dei Deputati, Giovanni Battista.

Nella stessa circostanza, sarà presentato il volume, edito da Pubblisud, dal titolo "Storia della Biblioteca Comunale Ruggero Bonghi di Lucera (dalle sue origini ai nostri giorni )”, di Francesca Conte, Dionisio Morlacco e Michele Conte che hanno curato le numerose sezioni di cui è composto, tra saggi e ricerche tematiche, riportando vicende inedite, indagini su questioni note, approfondimenti su alcune famiglie donatarie (Scassa, Lombardi, de Nicastri), contribuendo anche alla ricostruzione storica e culturale del periodo in cui ha preso vita il primo fondo ormai due secoli fa.

Non manca una cronologia di avvenimenti e un’appendice sul patrimonio librario, oltre a un profilo aggiornato dello stesso Gifuni.