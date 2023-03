I premiati del concorso di poesia ‘Unesco’

Con la premiazione avvenuta sabato alla scuola Ipia, si è conclusa anche la 17esima edizione del concorso scolastico denominato “Una poesia per la pace”. L’iniziativa è stata come sempre del Club per l’Unesco Federico II di Lucera che quest’anno aveva scelto il tema “La pace: un sogno”, citando una frase di Papa Francesco e su cui si sono cimentati gli studenti delle scuole medie e superiori della Puglia.

I lavori sono stati valutati dalla giuria composta da Michele Urrasio (presidente) e dagli altri componenti Raffaele Manna, Liliana Grasso, Giada Cimino e Vincenzo Beccia.

Sono stati previsti premi ai primi tre classificati delle due sezioni, libri di poesie ai primi otto, mentre alla vincitrice nella sezione “Scuola secondaria di 2° grado” è stata donata l'iscrizione gratuita alla sezione giovanile Under 30 del Club lucerino.

c.g.

Sezione Scuole Secondarie di 1° grado

1° - Sveva Maria Canfora - IC “Manzoni-Radice” di Lucera, “Desidero gesti d’amore”

2° - Maria Nicola Simone - IC “Mandes” di Castelnuovo, “Cuore”

3° - Andrea Celentano - “Murialdo” di Foggia, “Un agile alito di vento”

Segnalati

Lavinia Putino – IC “Bozzini-Fasani” di Lucera

Paola Palazzo - IC “Bozzini-Fasani” di Lucera

Antonella Barile - IC “Tommasone-Alighieri” di Lucera

Teresa Di Gioia - IC “Bozzini-Fasani” di Lucera

Gaia Sabatino - IC “Roseti” di Biccari