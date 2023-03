Sui Monti dauni la Capitale della Gentilezza

L’appuntamento più importante, preannunciato lo scorso inverno a Casalvecchio, ha preso vita in primavera domenica scorsa, com’era già nelle intenzioni della rete della Gentilezza che ha unito una ventina di comunità tra Capitanata e terra del Vesuvio.

A Napoli si sono ritrovati tutti i rappresentanti istituzionali per siglare ufficialmente il protocollo di intesa che dovrà gestire l’assegnazione ricevuta di Capitale Italiana della Gentilezza 2024, con l’obiettivo di coinvolgere i propri cittadini a generare e costruire pratiche gentili da “esportare” in tutto il Paese.

A condurre materialmente le attività saranno le Associazioni “Don Pietro Ottena” di Torre Annunziata e “Gentilezza è Cultura” di San Severo, rispettivamente rappresentate da Anna Vitiello e Arcangela De Vivo.

Per la provincia di Foggia ne fanno parte i Comuni di Apricena, Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, Chieuti, Lesina, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro, Torremaggiore e Troia.

Dall’altra parte ci sono Torre Annunziata, Sant’Antonio Abate, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Striano, Terzigno e Trecase. Quest’anno toccherà invece a Novara.

Il progetto nazionale è un’iniziativa dell’Associazione Culturale Cor et Amor di di Lissolo, in provincia di Torino, che otto anni fa ha avviato un percorso che sta lentamente contagiando altre zone del Paese, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere lo scopo entro il 21 marzo 2036. Tutto porta ad accrescere la coesione sociale e il benessere della comunità, mettendo al centro bambini, ragazzi, famiglie e persone fragili, attraverso i cosiddetti “Costruttori di Gentilezza”, cioè assessori, docenti, imprenditori e volontari.

Ogni Amministrazione ha al suo interno un apposito “assessore alla Gentilezza”, con il compito di favorire e diffondere una vera e propria strategia che prevede un nuovo modo di concepire i rapporti umani e gli atteggiamenti tra persone, secondo quanto indicato dalla sede nazionale che è proprio in Piemonte, ma con articolazioni sempre più diffuse nel Paese. Esiste già anche un inno, scritto e composto da Paolo Curatolo.

r.z.