Premio regionale per tre alunne del Bonghi

Tre alunne del liceo Bonghi-Rosmini di Lucera sono state tra le vincitrici del concorso indetto dalla Regione Puglia dal titolo “Mi impegno per la legalità”. In tutto ne sono stati individuati 50.

Paola De Maria, Paola Luisi e Angela Salvatore, accompagnate a ritirare il riconoscimento dalle docenti Francesca Niro e Adelia Mazzeo, si sono cimentate in lavori che hanno riguardato una graphic novel, un testo sulle vittime della mafia e un progetto di riutilizzo di un bene confiscato alla mafia. Ciascuna di loro ha ottenuto 500 euro, e la somma totale è stata devoluta all’istituto di appartenenza. Nel caso di quello di Viale Ferrovia, verrà utilizzata per attività connesse all'offerta formativa.

r.z.