La Community library della Puglia

Il Sistema regionale dei servizi bibliotecari è nato ufficialmente, con l’avvenuta presentazione del nuovo schema di convenzione che porta alla creazione del Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) della Regione Puglia. In pratica, una regia centrale per costruire una biblioteca diffusa sul territorio, creando un Polo Unico della Puglia che dialoghi con il catalogo collettivo delle biblioteche del Servizio Bibliotecario Nazionale, superando l’articolazione per poli provinciali sin qui adottata.

Il patrimonio regionale messo a disposizione dei cittadini pugliesi è di oltre quattro 4 milioni di volumi, tra reperti, record, titoli e libri.

Diversi gli obiettivi che puntano ad elevare gli standard qualitativi di valorizzazione e fruizione dei beni documentari: promuovere politiche di cooperazione fra biblioteche e agenzie di informazione pubbliche e private, condividere e razionalizzare le risorse per realizzare economie di scala, erogare prestazioni e servizi omogenei e coordinati, favorire la crescita complessiva dell’offerta delle biblioteche, anche attraverso il coordinamento degli interventi di acquisizione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni documentari.

Il percorso è stato sostenuto anche da 120 milioni di euro di fondi POR 2014/2020, con la realizzazione di 128 biblioteche di comunità in tutta la Puglia. La rete totale è ora di 232 presidi (80 nuovi nell’ultimo biennio) che hanno sottoscritto lo schema di convenzione per confluire nel Polo SBN Regione Puglia dedicato a circa 180 mila utenti.

La strategia regionale prevede anche un importante intervento formativo progettato dai Poli e dall’Associazione Italiana Biblioteche, finanziato dalla Regione Puglia attraverso il Teatro Pubblico Pugliese.

Un piano di formazione completo, che va dalla catalogazione e dai progetti di digitalizzazione allo sviluppo delle raccolte, dalla gestione dei fondi locali all’organizzazione dei servizi e degli spazi, dalla promozione della lettura per bambini, ragazzi e adulti alla gestione della comunicazione, senza dimenticare un approfondimento per rendere le biblioteche luoghi sempre più accessibili, inclusivi e sostenibili, con un occhio anche agli obiettivi dell’Agenda 2030.

I Sistemi Bibliotecari Intercomunali, inoltre, per essere sostenuti devono essere costituiti da due o più Comuni pugliesi, dopo aver adottato un Patto locale per la lettura e aver rispettato adeguati standard qualitativo-professionali.

