Patrimoni ‘generativi’ tra identità e appartenenza

E’ stato presentato mercoledì sera a Lucera “Patrimoni Generativi”, il progetto partecipativo che vuole coinvolgere la cittadinanza, partendo dalle nuove generazioni. L’iniziativa è dell’Associazione Cinque Porte Storiche, finanziata con 40 mila euro dal bando “Puglia Capitale Sociale 3.0”, che vuole valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città, recuperando la coscienza identitaria e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.

“Questo progetto rappresenta la necessità di condividere con l’intera città i progetti portati avanti negli anni - ha spiegato il referente Gianni Finizio che presiede anche il sodalizio organizzatore di Corteo Storico e Torneo delle Chiavi – e quindi abbiamo messo su carta un percorso che durerà 18 mesi, condividendolo con l’intera popolazione, partendo dalle scuole”.

E infatti tra i partner ci sono i tre istituti comprensivi cittadini.

“Questo progetto è in linea con il fine ultimo della scuola che è formare cittadini consapevoli”, ha detto Pasquale Trivisonne, dirigente del Bozzini-Fasani.

“Trasmettere ai ragazzi la cultura del rispetto del territorio e delle ricchezze che abbiamo è fondamentale e il progetto va in questa direzione”, ha aggiunto Francesca Chiechi alla guida del Tommasone-Alighieri”.

“Nella programmazione scolastica parliamo di compito di realtà, questo è un compito di territorialità che contagia di bellezza e che permetterà di coinvolgere ben 500 ragazzi”, ha concluso la professoressa Tiziana Lucente del Manzoni-Radice, delegata da Maria Concetta Bianco.

Gli altri partner sono il Comune, le cinque Associazioni delle Porte, l’Organizzazione di Volontariato Famiglia Murialdo, l’impresa sociale Murialdomani e l’Associazione SPQL - gruppo storico di Lucera.

Il sindaco Giuseppe Pitta ha evidenziato che “Cinque Porte Storiche ha la capacità di mettere insieme i cittadini e rappresenta un esempio del fare”.

Tra le attività previste, figurano sei laboratori per la riscoperta del passato e due seminari di approfondimento con esperti che avranno la finalità di favorire il recupero della coscienza identitaria e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Due tavoli di co-progettazione partecipata per la definizione dei percorsi di valorizzazione dei filoni storici romano e angioino e due eventi, con protagonisti gli alunni della quinta elementare del prossimo anno scolastico, di ricostruzione storica e di archeologia sperimentale per l’accrescimento della redditività del patrimonio culturale sotto il profilo economico e in chiave turistica. La realizzazione di un forum cittadino per coinvolgere la popolazione nell’iniziativa e l’istituzionalizzazione della rete attraverso la creazione di un coordinamento degli enti coinvolti, per avviare una riflessione su nuovi modelli gestionali dei beni culturali in una logica di tipo imprenditoriale. L'obiettivo finale dovrebbe essere la costituzione di una cooperativa di comunità o una fondazione, soggetti animatori di un partenariato pubblico-privato che mira anche alla gestioni di spazi e luoghi pubblici.