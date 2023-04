Idrogeno, si infiamma il settore pugliese

Sono 17 le proposte progettuali risultate idonee nell’ambito del bando regionale per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”. Di queste, quattro saranno finanziate subito e pienamente con 10 milioni di euro, un quinto (Panita) ha raccolto le briciole di 340 mila euro. A spartirsi la torta, quindi, saranno Enel di Brindisi, Solarind Green di Lecce, Ce.Ri.Sma. di Campi Salentina e Cerichem Biopharm di Cerignola, coprendo tutti i 40 milioni di euro attualmente disponibili dal Governo nazionale per i distretti della Hydrogen Valley in Puglia.

In effetti era uno dei bandi più attesi e attenzionati degli ultimi mesi, e ha suscitato grande interesse energetico ed economico, visto che restano fuori addirittura altri dodici progetti che la Regione ha ammesso nella sua determina di approvazione, ma ha definito “non finanziabili” per carenza di fondi, un vero e proprio paradosso in queste settimane in cui è cronaca nazionale la difficoltà italiana a spendere le risorse del Pnrr.

Tra gli esclusi, per la Capitanata figurano altri tre soggetti industriali per quattro proposte: la “doppietta” era stata presentata dal gruppo De Cristofaro di Lucera che ha un progetto targato “Fertilmont” al nono posto e un altro “De Cristofaro srl” all’11esimo, previsti nell’ex laterificio Saba. Ma nella stessa parte della classifica ci sono anche Sistemi Energetici di Foggia (ex Ferrovie dello Stato a Borgo Cervaro) all’ottavo posto e Sisecam di Manfredonia (ex Enichem) al 12esimo.

Altri nove, infine, sono stati direttamente esclusi, tra cui Fortore Energia che risulta abbia presentato la sua proposta oltre il termine prefissato.

La Puglia aveva la disponibilità finanziaria maggiore in Italia e il primato di domande presentate (26), ma evidentemente non è bastato, anche se c’è fiducia sul fatto che altri potrebbero essere "ripescati" successivamente dal punto di vista finanziario.

La famiglia De Cristofaro, in occasione della presentazione del progetto avvenuta al Comune circa tre mesi fa, aveva comunque dichiarato di voler perseguire la propria iniziativa a prescindere dall’esito del bando, e in effetti i lavori “preparatori” dei luoghi sono regolarmente in corso, attorno alla cava di argilla sulla Provinciale 109 per Troia.

“La situazione ci restituisce la forza della Puglia nella sfida per la sostenibilità e la voglia delle imprese di investire in questo settore nella nostra regione – ha confermato Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico – e per queste ragioni chiediamo al Governo centrale di voler comunque finanziare i progetti rimasti fuori eppure validi”.

