Nuova dirigenza dell’Anci Puglia

Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto, è il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italia, sezione di Puglia. La nomina è avvenuta per acclamazione nell’assemblea tenutasi ieri a Taranto, durante la quale sono stati scelti anche i 60 componenti del Consiglio (52 eletti e 8 membri di diritto tra i sindaci dei capoluogo pugliesi).

Pascazio succede a Massimo Colia, primo cittadino di Stornarella, rimasto comunque nell’organismo dirigente, assieme ad altri nove amministratori di Capitanata, di fatto la pattuglia più nutrita. Gli altri sono Maria Teresa Valente, consigliere comunale di Manfredonia, Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata, Noè Andreano, sindaco di Casalvecchio (tutti “civici” di centro-sinistra), Antonietta Capozzo, vice sindaco di Troia e Diego Iacono, sindaco di Chieuti (entrambi del Pd), Anna Lamedica, consigliere comunale di Torremaggiore, Ercole Costa, consigliere comunale di Stornarella, (entrambi di Fratelli d’Italia), Rosa Caposiena, consigliere comunale di San Severo (Forza Italia), Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina (Lega)

“Sento l’entusiasmo ma anche la responsabilità di un risultato che alla fine è stato unitario, come speravo e come avrei voluto - ha dichiarato Pascazio - e oggi comincia un percorso che vorrei fosse il più possibile inclusivo e condiviso con i sindaci dell’intera regione. Lavoreremo insieme per raggiungere gli obiettivi e affrontare tutte le sfide che interessano i Comuni, per far sì che tutti i territori si sentano rappresentati e si possa sempre tendere all’interesse delle nostre comunità. Fondamentale costruire un dialogo proficuo e collaborativo con la Regione, per condividere le linee strategiche sui bandi e sui temi che interessano i Comuni”.

r.z.